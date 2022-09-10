Böyle tesadüf görülmedi: Rastgele bulundu, şehir ekonomisine katkı sağlayacak

"Orta Anadolu'nun en b\u00fcy\u00fck yer alt\u0131 \u015fehirlerinden birini bulmu\u015f olabiliriz. B\u00f6lge halk\u0131n\u0131n rivayetleri ve farkl\u0131 yerlerdeki \u00e7\u00f6kmeler bize yer alt\u0131 \u015fehrinin \u00e7ok geni\u015f bir alana da yay\u0131labilece\u011fini, \u00e7ok uzun bir t\u00fcnel sistemi olabilece\u011fini g\u00f6steriyor. Yakalad\u0131\u011f\u0131m\u0131z a\u00e7\u0131kl\u0131klar ve g\u00f6\u00e7\u00fckler bu noktada olumlu sinyaller veriyor. B\u00f6lgede ba\u015fka yer alt\u0131 \u015fehri bilinmedi\u011fi i\u00e7in tarihi ve turistik a\u00e7\u0131dan da \u00f6nemli bir ke\u015fif."\r\n\r\n,\u0130lk belirlemelere g\u00f6re 5 bin metrekare alana yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tespit edilen yer alt\u0131 \u015fehrinin s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131n, b\u00f6lgede y\u00fcr\u00fct\u00fclen y\u00fczey ara\u015ft\u0131rmalar\u0131na g\u00f6re \u00e7al\u0131\u015fmalar ilerledik\u00e7e daha da geni\u015fleyebilece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,Kaz\u0131, temizlik ve haritaland\u0131rma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 e\u015f zamanl\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fcklerini aktaran U\u011fuz, "Harita m\u00fchendisleri yer \u00fcst\u00fcyle yer alt\u0131n\u0131 \u00e7ak\u0131\u015ft\u0131rarak \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. \u00c7\u0131kard\u0131\u011f\u0131m\u0131z haritalarla \u015fimdilik 5 bin metrekarelik bir alana yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyebiliriz. Yer alt\u0131nda mekanlar var ve mekanlar\u0131 birbirine ba\u011flayan galeriler var. Galeriler olduk\u00e7a k\u00fc\u00e7\u00fck. Bu da bize insanlar\u0131n \u00e7ok iyi beslenemedi\u011fini ve k\u00fc\u00e7\u00fck yap\u0131da olduklar\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Ke\u015ffedilen yerin Konya ve \u00e7evresinde benzerinin bulunmad\u0131\u011f\u0131na, en b\u00fcy\u00fck yer alt\u0131 \u015fehirlerinden birini ke\u015ffetmi\u015f olabileceklerine dikkati \u00e7eken U\u011fuz, \u015fu de\u011ferlendirmede bulundu:\r\n\r\n,Konya M\u00fczeler M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Arkeolo\u011fu ve Kaz\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Hasan U\u011fuz, AA muhabirine, altyap\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda bulunan alanda yer yer olu\u015fan g\u00f6\u00e7\u00fcklerin temizlenmesiyle \u015fu ana kadar 8 ya\u015fam alan\u0131 ortaya \u00e7\u0131kard\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Konya M\u00fczeler M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce 5 ayd\u0131r y\u00fcr\u00fct\u00fclen kaz\u0131 ve temizlik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc ortaya \u00e7\u0131kar\u0131lan yer alt\u0131 \u015fehri, farkl\u0131 uzunluklarda ve geni\u015flikte t\u00fcnellerle birbirine ba\u011flanan 20 metrekarelik odalardan olu\u015fuyor.\r\n\r\n,Konya'n\u0131n Saray\u00f6n\u00fc il\u00e7esinde altyap\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda ortaya tesad\u00fcfen 'tarih' \u00e7\u0131kt\u0131. ,Oday\u0131 and\u0131ran ya\u015fam alanlar\u0131nda, su kuyular\u0131, ocaklar, bacalar, ayd\u0131nlatma i\u00e7in kandil yerleri, kilerler, havaland\u0131rma delikleri bulunan yerin ge\u00e7mi\u015fi, elde edilen ilk materyallere g\u00f6re 8. y\u00fczy\u0131la tarihlendiriliyor.\r\n\r\n,Saray\u00f6n\u00fc il\u00e7esinde altyap\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda ortaya \u00e7\u0131kan erken Bizans d\u00f6nemine ait yer alt\u0131 \u015fehrinin turizme kazand\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131. ,U\u011fuz, bulgulara g\u00f6re Hristiyan yerel halk\u0131n, 150 y\u0131l s\u00fcren ak\u0131nlardan korunmak i\u00e7in 8. y\u00fczy\u0131lda yer alt\u0131 \u015fehrini kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit ettiklerini dile getirdi.\r\n\r\n