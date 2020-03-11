Böylesi daha önce görülmedi! Bu kuzu görenleri hayrete düşürüyor

Silifke il\u00e7esinde hayvanc\u0131l\u0131kla u\u011fra\u015fan Engin Kaya\u2019ya ait koyun 2 kuzu do\u011furdu. Do\u011fan kuzulardan 1\u2019i 6 bacakl\u0131 olarak d\u00fcnyaya geldi.,Al\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015f\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda arka bacaklar\u0131n\u0131n aras\u0131nda di\u011ferlerine g\u00f6re ayn\u0131 birbirine biti\u015fik iki baca\u011f\u0131 daha olan kuzu g\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor. ,Bacaklardan ikisinin birbirine biti\u015fik olmas\u0131 nedeniyle 6 bacakl\u0131 gibi g\u00f6r\u00fcnen kuzunun y\u00fcr\u00fcmekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti\u011fi de g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Veteriner hekim taraf\u0131ndan yap\u0131lan kontrolde kuzunun 6 baca\u011f\u0131 oldu\u011fu tespit edildi. Kuzunun fazladan olan iki baca\u011f\u0131n\u0131n ameliyatla al\u0131nabilece\u011fi belirtildi.,Olay\u0131n kendilerini \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden veteriner hekim Lokman Eren, \u201cHayvan sever dostumuz Engin bey beni arad\u0131 ve koyunlar\u0131n\u0131n bir kuzu d\u00fcnyaya getirdi\u011fini kuzunun da 5 baca\u011f\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi. \u015ea\u015f\u0131rd\u0131m. Gelip kuzuyu kontrol etti\u011fimde 6 baca\u011f\u0131n\u0131n oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fcm." ,"Yukar\u0131dan ingunal b\u00f6lgeden a\u015fa\u011f\u0131 do\u011fru sarkan bacaklardan ikisi birle\u015fik vaziyette a\u015fa\u011f\u0131 kadar ilerliyor sonras\u0131nda bilek b\u00f6lgesinden ikiye ayr\u0131l\u0131yor. Burada sevindirici olan durum kuzunun sa\u011fl\u0131kl\u0131 olmas\u0131, gelecekteki ya\u015fam d\u00fczeyini etkileyecek k\u00f6t\u00fc bir durumun olmamas\u0131. Yapacak oldu\u011fumuz \u015fey, yukar\u0131da ingunal b\u00f6lgeye eksemetilere ba\u011fl\u0131 olmayan bu bacaklar\u0131n deri alt\u0131 dokular\u0131yla ba\u011fl\u0131 oldu\u011funu tespit ettik. K\u00fc\u00e7\u00fck bir operasyonla iki baca\u011f\u0131 al\u0131p kuzuyu sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fturmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz\u201d dedi.,Y\u0131llard\u0131r hayvan dostu olarak evinde her \u00e7e\u015fit hayvan besledi\u011fini belirten Engin Kaya ise, \u201c\u0130lk defa b\u00f6yle bir \u015feyle kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yorum. D\u00fcnk\u00fc do\u011fumda koyunun 5 bacakl\u0131 bir kuzu d\u00fcnyaya getirdi\u011fini san\u0131yorduk. Veteriner hekimimize bilgi verdik. Veteriner hekimimiz gelip kontrol ve muayenesinde kuzunun 6 bacak oldu\u011funu tespit ettik. \u00d6mr\u00fcmde ilk defa b\u00f6yle bir \u015feyle kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yoruz. \u0130leri zamanda kuzumuzun sa\u011fl\u0131kl\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 duyunca sevindim\u201d diye konu\u015ftu.