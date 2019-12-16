Boyu 1.65 olan sürücüler dikkat! Emniyet uyardı

Boyu 1.65 ve daha k\u0131sa olan s\u00fcr\u00fcc\u00fcler ve yolcular dikkat! Emniyet uyard\u0131...,Trafik Hizmetleri Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, yap\u0131lan bir ger\u00e7ek \u00e7arp\u0131\u015fma deneyinde emniyet kemeri ve hava yast\u0131\u011f\u0131n\u0131n birlikte kullan\u0131m\u0131n\u0131n ciddi kafa \u00e7arpmalar\u0131n\u0131n y\u00fczde 75'ini, ciddi g\u00f6\u011f\u00fcs yaralanmalar\u0131n\u0131n y\u00fczde 66's\u0131n\u0131 \u00f6nlemede etkili oldu\u011funun belirlendi\u011fi hat\u0131rlat\u0131ld\u0131.,Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Trafik Hizmetleri Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, yolculuk edilen ara\u00e7ta hava yast\u0131\u011f\u0131 olsun olmas\u0131n arka koltukta oturan \u00e7ocuklar\u0131n y\u00fczde 29 daha g\u00fcvende oldu\u011funu duyurdu. Ba\u015fkanl\u0131k, boyu 1.65 ve daha d\u00fc\u015f\u00fck olan s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin ise \u00f6n koltukta geriye \u00e7ekilerek oturmalar\u0131 gerekti\u011fini bildirdi.,A\u00e7\u0131klamada, "Ancak bu donan\u0131m arac\u0131n \u00f6n koltu\u011funda seyahat etmekte olan k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuklar i\u00e7in bir tehdit olu\u015fturmaktad\u0131r. \u00c7al\u0131\u015fmalar, ara\u00e7ta yolcular i\u00e7in hava yast\u0131\u011f\u0131 olsun olmas\u0131n \u00e7ocuklar\u0131n arka koltukta oturmalar\u0131n\u0131n y\u00fczde 29 daha g\u00fcvenli oldu\u011funu g\u00f6stermektedir. Bir otomobilde maksimum g\u00fcvenlik i\u00e7in \u015fu \u00f6nlemlerin al\u0131nmas\u0131 tavsiye edilmektedir. \u00d6n koltukta oturan \u00e7ocuklar e\u011fer emniyet kemeri uygun olmayan bir \u015fekilde ba\u011flanm\u0131\u015fsa, emniyet kemeri yoksa, do\u011fru pozisyonda oturmuyorlarsa ya da emniyet kemerinin do\u011fru ba\u011flanmas\u0131 i\u00e7in boylar\u0131 \u00e7ok k\u00fc\u00e7\u00fckse \u00f6l\u00fcmc\u00fcl bir risk alt\u0131ndad\u0131rlar. Bir \u00e7arpma an\u0131nda kolayca \u00f6ne f\u0131rlayabilirler ve \u015fi\u015fen hava yast\u0131\u011f\u0131 ba\u015flar\u0131na ya da boyunlar\u0131na \u015fiddetle \u00e7arpabilir" denildi.,Boyu k\u0131sa olan s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin de emniyet kemeri konusunda uyar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verildi:\r\n"S\u00fcr\u00fcc\u00fc ve t\u00fcm yeti\u015fkin yolcular, \u00f6zellikle boyu 165 santimetreden d\u00fc\u015f\u00fck olanlar, emniyet kemerlerini do\u011fru bir bi\u00e7imde ba\u011flamal\u0131d\u0131rlar ve \u00f6n koltuk yeterince geriye \u00e7ekilmi\u015f olarak seyahat etmelidirler. Ara\u00e7ta hava yast\u0131\u011f\u0131 olsa bile, bir ki\u015fi emniyet kemeri yoksa \u00e7ok ciddi bir \u015fekilde yaralanabilir ya da \u00f6lebilir. Bir \u00e7arpma an\u0131nda emniyet kemeri takmak ki\u015finin i\u00e7eride bulunan \u015feylere \u00e7arpmas\u0131n\u0131 engelleyebilir. \u00d6n koltukta oturan s\u00fcr\u00fcc\u00fc uygun pozisyonda ve koltuk m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca geriye \u00e7ekilmi\u015f olarak oturmal\u0131d\u0131r. ,Emniyet kemeri her zaman ve do\u011fru bi\u00e7imde tak\u0131lm\u0131\u015f olmal\u0131d\u0131r. Hava yast\u0131\u011f\u0131 \u00f6n koltukta oturan \u00e7ocuklar i\u00e7in \u00f6l\u00fcmc\u00fcl bir risk ta\u015f\u0131r. Ancak \u00f6n koltukta hava yast\u0131\u011f\u0131n\u0131n olmamas\u0131 buray\u0131 12 ya\u015f\u0131n alt\u0131ndaki \u00e7ocuklar i\u00e7in g\u00fcvenli bir yer haline getirmez. \u00d6nde hava yast\u0131\u011f\u0131 olmasa bile 12 ya\u015f\u0131n alt\u0131ndaki \u00e7ocuklar arka koltukta daha g\u00fcvendedirler. E\u011fer direksiyonunuz ayarlanabiliyorsa ba\u015f\u0131n\u0131za do\u011fru de\u011fil g\u00f6\u011fs\u00fcn\u00fcze do\u011fru getiriniz." (\u0130HA)