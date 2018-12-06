Boyunda ve kulak arkasında oluşan şişliklere dikkat

Boyundaki \u015fi\u015flikler \u00fcst yutak kanserinin lenf d\u00fc\u011f\u00fcmlerine yay\u0131lmas\u0131na neden olabilir. Bu topaklar genellikle a\u011fr\u0131l\u0131 olmaz, ancak g\u00f6z ard\u0131 edilmemelidir.\r\n\r\n,Bu kanserin di\u011fer belirtileri aras\u0131nda, i\u015fitme s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131, burun t\u0131kan\u0131kl\u0131klar\u0131, burun kanamas\u0131 ve bulan\u0131k g\u00f6rme gibi sorunlar vard\u0131r. Kulaklar\u0131n arkas\u0131ndaki topaklar, cilt kanseri gibi baz\u0131 kanser t\u00fcrlerine de e\u015flik edebilir. \u0130yi huylu t\u00fcm\u00f6rlere de neden olabilir.,Lenf bozukluklar\u0131nda lenf d\u00fc\u011f\u00fcmleri b\u00fcy\u00fcr ve \u015fi\u015fer. Bu t\u0131bbi durum "lenfadenopati" olarak bilinir. Lenfatik sistemimiz lenf damarlar\u0131ndan olu\u015fur ve lenf d\u00fc\u011f\u00fcmlerinde bulunan y\u00fczlerce bakteriyi yakalay\u0131p yok eder.\r\n\r\n,Lenf bezlerinin herhangi birinin geni\u015fledi\u011fini ve \u015fi\u015fti\u011fini fark ettiyseniz, doktora ba\u015fvurman\u0131z gerekir.\r\n \r\nBoynunda, kollar\u0131n alt\u0131nda veya kas\u0131kta geni\u015flemi\u015f lenf d\u00fc\u011f\u00fcmleri, beyaz kan h\u00fccrelerinde ba\u015flayan ve bir kanser t\u00fcr\u00fc olan Hodgkin Lenfoma'n\u0131n yayg\u0131n belirtileridir. Bu hastal\u0131\u011f\u0131n di\u011fer semptomlar\u0131 aras\u0131nda gece terlemeleri, kilo kayb\u0131, ate\u015f ve kal\u0131c\u0131 \u00f6ks\u00fcr\u00fck de vard\u0131r.\r\n,Vir\u00fcsl\u00fc ve bakteriyel enfeksiyonlar s\u0131kl\u0131kla boyun ve kulaklar\u0131n etraf\u0131nda \u015fi\u015flik ve topaklar olu\u015fturur. Kulaklar\u0131n arkas\u0131nda topaklar olu\u015fturan en yayg\u0131n enfeksiyonlar aras\u0131nda monon\u00fckleoz, strep bo\u011faz, su\u00e7i\u00e7e\u011fi ve k\u0131zam\u0131k bulunur. \r\n\r\n-Meydana gelen \u015fi\u015fliklerin ya\u011f kistlerinden kaynaklan\u0131p kaynaklanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kontrol edi,Bu kistler cildimizi ve sa\u00e7\u0131m\u0131z\u0131 ya\u011f ile kaplayan ya\u011f bezelerini de olu\u015fturur. Doktorlar genellikle g\u00f6rsel muayene s\u0131ras\u0131nda kistleri te\u015fhis eder, ancak baz\u0131 durumlarda ek testlere ihtiya\u00e7 duyulabilir.\r\n\r\n,Boyun ve kulakta olu\u015fan topaklar g\u00f6z ard\u0131 edilmemelidir. Topaklar\u0131n\u0131z\u0131n tedavi gerektirip gerektirmedi\u011fini doktorunuza dan\u0131\u015f\u0131p \u00f6\u011frenmelisiniz. ,Lenfadenopati, boyun, kulak \u00e7evresindeki alan ve kollar\u0131n alt\u0131nda olmak \u00fczere v\u00fccudun farkl\u0131 b\u00f6lgelerindeki lenf d\u00fc\u011f\u00fcmlerinin geni\u015flemesine neden olabilir.