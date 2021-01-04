Bozkırın ortasında tek, görenlerin dikkatini çekiyor

Sivas kent merkezine 28 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Karay\u00fcn k\u00f6y\u00fcnde kayal\u0131klar aras\u0131nda \u00e7\u0131kan Ard\u0131\u00e7 a\u011fac\u0131 dikkat \u00e7ekiyor. ,\u00d6te yandan k\u00f6y sakinleri a\u011fac\u0131n yan taraf\u0131nda yat\u0131r oldu\u011funu de\u011ferlendiriyor. ,200 koyunu bar\u0131nd\u0131racak b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011fe sahip Ard\u0131\u00e7 a\u011fac\u0131 k\u00f6y d\u0131\u015f\u0131ndan gelen vatanda\u015flar\u0131n \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131na neden oluyor.\r\n\r\n,K\u00f6y\u00fcn tepesinde bulunan ve yan\u0131na gidilmesi bir hayli zor olan kayal\u0131k b\u00f6lgede \u00e7\u0131kan tek a\u011fac\u0131n 4 as\u0131rl\u0131k oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. ,K\u00f6y sakinlerinden Ahmet T\u00fcrko\u011flu ba\u015fka bir tepede de b\u00f6yle bir a\u011fa\u00e7 oldu\u011funu ancak kesildi\u011fini ve kesen ki\u015finin torunun r\u00fcyas\u0131nda a\u011fac\u0131 tekrar dikmesi gerekti\u011fi s\u00f6ylediklerini belirterek,\u201c Bu Allah\u2019\u0131n bir hikmeti. Orada bir yat\u0131r var. Babaannemin anlatt\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re, 110 ya\u015f\u0131nda vefat etti babaannem. Ge\u00e7mi\u015ften bu yana orada o a\u011fa\u00e7 duruyor. Ben 68 ya\u015f\u0131mday\u0131m hala duruyor. A\u011fac\u0131n alt\u0131nda 100-200 koyun durabilir. Ard\u0131\u00e7 a\u011fac\u0131d\u0131r. Ta\u015flar\u0131n aras\u0131ndan b\u00fcy\u00fcm\u00fc\u015f. Yat\u0131r a\u011fac\u0131n yan taraf\u0131nda oldu\u011funu biliyoruz. B\u00fcy\u00fcklerin anlatt\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re tabi. Oray\u0131 da e\u015fmi\u015fler ama kimse bulamaz onu. Buna benzer bir a\u011fa\u00e7 ba\u015fka bir tepede de vard\u0131. Buradan biri gitti kesti onu. Torunu r\u00fcyas\u0131nda g\u00f6r\u00fcyor. \u2018O a\u011fac\u0131 tekrar dikmezsen neslini kaz\u0131yaca\u011f\u0131z\u2019 demi\u015fler\u2019\u2019 \u015feklinde konu\u015ftu.