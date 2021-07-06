Bozkırın ortasında yeşil bir vaha: 'Burada yetişmez' diyenlere inat yaptı

A\u011fr\u0131l\u0131 Abdulkadir Ardin, A\u011fr\u0131 Da\u011f\u0131 eteklerindeki \u00e7orak arazisini, dikti\u011fi meyve a\u011fa\u00e7lar\u0131yla adeta bir vahaya \u00e7evirdi.\r\n,B\u00f6lgede sondaj yaparak su bulan Ardin, daha sonra kum f\u0131rt\u0131nas\u0131 ve r\u00fczgar\u0131n yo\u011fun oldu\u011fu b\u00f6lgede arazisinin etraf\u0131n\u0131 ta\u015f duvar \u00f6rerek kapatt\u0131.\r\n\r\n,Abd\u00fclkadir Ardin, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00e7ocuklu\u011fundan bu yana her zaman do\u011faya kar\u015f\u0131 bir hayranl\u0131k duydu\u011funu ve a\u011fa\u00e7larla dolu bir bah\u00e7e hayalini ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Ardin, bah\u00e7eyi ilk kurmaya karar verdi\u011finde \u00e7evresindekilerin "burada meyve yeti\u015fmez" diyerek kendisiyle dalga ge\u00e7ti\u011fini belirterek, buna ra\u011fmen hayalini ger\u00e7ekle\u015ftirmenin mutlulu\u011funu ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n\r\n,A\u011fr\u0131'n\u0131n Do\u011fubayaz\u0131t il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00d6rt\u00fcl\u00fc K\u00f6y\u00fc'ndeki 5 bin 137 metre y\u00fcksekli\u011finde bulunan A\u011fr\u0131 Da\u011f\u0131 eteklerinde meyve bah\u00e7esi kurmak isteyen Ardin, 2015 y\u0131l\u0131nda buradaki 33 d\u00f6n\u00fcml\u00fck \u00e7orak araziyi sat\u0131n ald\u0131.\r\n\r\n,Sulama sistemini olu\u015fturduktan sonra araziye meyve a\u011fa\u00e7lar diken Ardin, 6 y\u0131l \u00f6nceki \u00e7orak araziyi adeta bir vahaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,A\u011fr\u0131 Da\u011f\u0131'\u0131n\u0131 \u00e7ok sevdi\u011fini ifade eden Ardin, "Bu bah\u00e7eyi kurmak i\u00e7in 4 vincimi satt\u0131m. 30 y\u0131ll\u0131k kazanc\u0131m\u0131n hepsini bu bah\u00e7eye yat\u0131rd\u0131m. \u00c7ok memnunum. Buraya 11 \u00e7e\u015fitten olu\u015fan 4 bin 500 a\u011fa\u00e7 diktim. Elma, ayva, kay\u0131s\u0131, armut, badem, kiraz, vi\u015fne, \u015feftali ve erik gibi meyveler yeti\u015ftiriyoruz" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Meyveleri bah\u00e7eye gelen ziyaret\u00e7ilere \u00fccretsiz verdi\u011fini aktaran Ardin, "Bug\u00fcne kadar hi\u00e7 sat\u0131\u015f yapmad\u0131k ve kimseden para almad\u0131k. Bah\u00e7enin giri\u015finde 99 meyve a\u011fac\u0131ndan olu\u015fan \u00f6zel olarak Esma-\u00fcl H\u00fcsna bah\u00e7esi yapt\u0131k. Bu bah\u00e7ede her meyve t\u00fcr\u00fcnden a\u011fa\u00e7lar b\u0131rakt\u0131k. Bak\u0131m\u0131n\u0131 ve sulamas\u0131n\u0131 yap\u0131yoruz ama i\u00e7erisinden meyve yemiyoruz. \u00d6zellikle turistler A\u011fr\u0131 Da\u011f\u0131 zirve t\u0131rman\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 gelip bah\u00e7eyi geziyorlar" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Desteklerinden dolay\u0131 Vali Osman Varol'a te\u015fekk\u00fcr eden Ardin, do\u011fada huzur i\u00e7inde vakit ge\u00e7irdi\u011fini s\u00f6zlerine ekledi.\r\n,.