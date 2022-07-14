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Türkiye Gazetesi

Brent petrol 100 doların altına düştü: Benzin ve motorine indirim olarak yansıyacak mı? (14 Temmuz 2022 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol 100 doların altına düştü: Benzin ve motorine indirim olarak yansıyacak mı? (14 Temmuz 2022 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol piyasalarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Motorin, benzin ve LPG fiyatlarındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Benzinde gece yarısından itibaren indirim yapılmıştı. Brent petrolün 99 doların altına inmesiyle akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşandı. İşte, 14 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, benzin ve LPG fiyatları...

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