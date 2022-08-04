Brent petrol 6 ayın en düşüğünde ama dolar zirveye oynuyor: Benzin ve motorine indirim geliyor (4 Ağustos güncel benzin, motorin, gaz fiyatları)

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile birlikte döviz kurlarında yaşanan hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarını etkiliyor. Güncel akaryakıt fiyatları vatandaşlar merak ediliyor. Araç sahipleri brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında indirim bekliyor. Ancak doların zirveye oynaması akaryakıtı etkiliyor… Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin litre fiyatına 1,05, motorin litresine ise 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İşte güncel benzin, motorin, gaz fiyatları…