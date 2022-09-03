Brent petrol çakıldı! Akaryakıtta çifte indirim: Pompaya yansıdı

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan enerji krizi, brent petrolün varil fiyatını rekor rakamlara yükseltmişti. Uzun süredir brent petrolde döviz etkisiyle de yaşanan dalgalanma yerini düşüşe bıraktı. Öyle ki; Brent petrolde sert bir düşüş yaşandı, varil fiyatı 92 dolar seviyesine kadar geriledi. Yaşanan sert düşüşün ardından akaryakıtta beklenen indirim haberi de geldi. Benzinde 1 lira 51 kuruş motorinde ise 2 lira 41 kuruş indirim geldi.