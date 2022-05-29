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Türkiye Gazetesi

Brent petrol fiyatı son sekiz haftanın en yüksek seviyesinde! Benzin ve motorine zam gelecek mi?

Brent petrol fiyatı son sekiz haftanın en yüksek seviyesinde! Benzin ve motorine zam gelecek mi?

Brent petrol fiyatında yükseliş sürüyor. 118 dolara kadar çıkan Brent petrol Avrupa ülkelerinden gelen ambargolar ile iyice alev aldı. Geçen hafta küresel ham petrol arzındaki yaşanan sıkışıklık ve AB petrol ambargosu endişeleri fiyatları yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. 118 doları gören Brent petrol son sekiz haftanın en yüksek seviyesine dayandı. Peki benzin ve motorine zam gelecek mi? Brent petrol ne kadar? Akaryakıt fiyatlarında zam var mı? İşte 29 Mayıs 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

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