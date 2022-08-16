Brent Petrol fiyatları çakıldı: İndirim beklerken sürücülere kötü haber

Brent petrol düşüş seyrini devam ettiriyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda bir önceki güne yüzde 1,24 azalışla 93,92 dolardan işlem görüyor. Brent petroldeki düşün 16 ağustos itibariyle yapılması beklenen motorin zammını iptal ettirmişti. Sektör kaynakları bu sabah motorinde 79 kuruş zam yapılması planlandığını duyurdu. Peki akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik olur mu? Güncel akaryakıt fiyatları neler… İşte son durum…