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Türkiye Gazetesi

Brent petrol fiyatları son 2 ayın zirvesinde! Gözler pompaya çevrildi

Brent petrol fiyatları son 2 ayın zirvesinde! Gözler pompaya çevrildi

Brent petrol yeni haftada yükselişini sürdürüyor. 120 dolara kadar çıkan Brent petrol iki aydan sonra en yüksek seviyesine ulaştı. AB ülkelerinin Rusya’ya yönelik ambargo uygulaması ve Rus petrolüne karşı uygulanan yaptırımlar piyasaları tetikledi. Çin’de artan vaka sayıları ise petrol fiyatlarını tetikleyen başka bir unsur olarak karşımıza çıktı. Brent petroldeki yükseliş işe ‘Akaryakıta zam gelecek mi?’ sorusunu gündeme getirdi. Peki Brent petrol ne kadar? Akaryakıt fiyatlarına zam var mı?

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