Brent petrol son 1 ayın en düşük seviyesinde: ABD’nin kritik çağrısı fiyatları düşürdü (24 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrolde düşüş eğilimi sürüyor. ABD Başkanı Biden’ın petrol sektörüne yönelik sert açıklamaları ve Fed’in sıkı para politika uygulamaları petrol fiyatlarını baskılamış durumda. Brent petrol tarihi zirvesi olan 130 dolardan 110 dolara kadar geriledi. Brent petroldeki düşüş ise iç piyasada akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Henüz sektör kaynaklarından bir haber gelmedi. Peki Brent petrol kaç dolar? Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi? Motorine indirim var mı?