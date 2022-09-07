Brent petrol yeniden düşüşe geçti...Araç sahipleri sevindirecek haber: Bu gece 1.14 lira indirim geliyor

Akaryakıtta dalgalanmalar devam ediyor. Dün geceden itibaren geçerli olan 77 kuruşluk zam pompaya yansıdı. Akaryakıt fiyatları için petrolü takip edenler güzel haber geldi. Brent petrol güne düşüşle başladı. Araç sahiplerine bu sefer iyi haber geldi. Bu geceden itibaren motorine kallavi indirim geliyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne? Motorin ne kadar oldu? Motorine ne kadar indirim gelecek? İşte güncel rakamlar…