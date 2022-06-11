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Türkiye Gazetesi

Brent petrolde ateş sönmüyor: Üst süte dördüncüyü haftayı da yükselişle kapattı (11 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrolde ateş sönmüyor: Üst süte dördüncüyü haftayı da yükselişle kapattı (11 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrolde yükseliş trendi sürüyor. Dün açıklanan ABD enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçen Brent petrol 123 dolara kadar çıktı. Yaşanan artış sonrası Brent petrol üst üste dördüncü haftayı da yükselişle kapattı. Brent petroldeki yükseliş ise iç piyasada tedirginliğe neden oldu. Bu gece yarısı itibariyle benzine zam geldi. Ondan önceki günlerde ise motorin ve LPG’ye zam gelmişti. Peki akaryakıta zam gelecek mi? Brent petrol ne kadar?

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