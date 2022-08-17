Brent petrolde ibre düşüşten yana: Motorin zammı ikinci kez iptal

Petrol fiyatları gerilerken akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Ancak motorine gelen zam haberleri araç sahiplerini üzmüştü. Motorine yapılması beklenen önce 1 lira 26 liralık zammın ardından bugün yapılması beklenen 79 kuruşluk zammın da iptal edildiği açıklandı. 17 Ağustos Çarşamba benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para? İşte detaylar...