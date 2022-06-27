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Türkiye Gazetesi

Brent petrolde kritik yükseliş: Dolardaki düşüş benzin ve motorine indirim olarak yansıyacak mı? (27 Haziran 2022 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrolde kritik yükseliş: Dolardaki düşüş benzin ve motorine indirim olarak yansıyacak mı? (27 Haziran 2022 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol uzun bir aranın ardından 110 doların altına kadar gerilemişti. Peş peşe düşüşe geçen Brent petrol, haftanın ilk iş gününde yükselişe geçti. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine 25 kuruşluk indirim gelmişti. Gelen indirimin motorine de yansıması beklenirken, Brent petroldeki artış kafalarda soru işareti oluşturdu. Peki Brent petrol ne kadar? Benzin ve motorine indirim ya da zam var mı? İşte akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri…

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