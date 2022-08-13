Brent petroldeki hareketlilik benzini vurdu! Motorinden sonra bir zam daha... Litresi 21 lirayı aştı

Brent petrolde yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Hem brent petrol hem de döviz kurunun etkisi ile geçtiğimiz günlerde motorine gelen zammın ardından bugün de benzin fiyatlarına zam geldi. Böylece 13 Ağustos akaryakıt fiyatları belli oldu. Benzinin litresi 1 lira 10 kuruş arttı ve 21 liranın üzerine çıktı. Peki İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...