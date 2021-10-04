Brezilya'da açlık krizi: Hayvan leşleri arasında yemek arıyorlar

Latin Amerika'nın en kalabalık ülkesi Brezilya'yı kasıp kavuran açlık krizini, yiyecek bulmak için bir yığın hayvan leşini karıştıran yoksul Brezilyalıların yürek burkan fotoğrafları gözler önüne serdi. Ödüllü foto muhabiri Domingos Peixoto tarafından geçen hafta Rio'da çekilen görüntülerde, atılan sakatatları ve kemikleri evcil hayvan maması ve sabun üreten bir fabrikaya taşıyan kamyonun arkasında, insanların yemek aradığı görüldü.