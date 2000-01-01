Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova

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EKONOMİ
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İstanbul'da bir damacana su ortalama 25 liradan satılıyor
YAŞAM
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Mezar başında korkuyla dua ediyorlar
YAŞAM
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En acı müjde! Terhisine 20 gün kala şehit olmuştu...
SAĞLIK
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Bu bitki, Ramazan’da sigara tiryakilerinin işini kolaylaştırıyor… Adeta sigaradan tiksindiriyor!
EKONOMİ
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Kredi çeken ve çekmek isteyenler dikkat! Artık zorunlu değil
T-Otomobil
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Toyota, elektrikli SUV modeli bZ4X'i tanıttı
DÜNYA
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Tüm dünyanın gözü Ukrayna’dayken Çin tehdidindeki Tayvan’dan kritik hamle!
SPOR
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Ali Koç'un İsmail Kartal kararı belli oldu
DÜNYA
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Zelenskiy’den Rusya’ya esir değişimi teklifi
GÜNDEM
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Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu
MAGAZİN
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Haluk Levent’in gençlik fotoğrafı olay oldu: “Ülke buna hazır değildi”
DÜNYA
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Bulgaristan, Türkiye’den ülkeye girişlerde Covid-19 aşı zorunluluğunu kaldırdı
EKONOMİ
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TOKİ'nin indirim kampanyasında son tarih 19 Nisan
DÜNYA
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Zelenskiy’den Almanya Cumhurbaşkanına ret! Alman basını durumu ‘diplomatik skandal’ olarak nitelendirdi
SAĞLIK
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Bakan Koca koronavirüse ilişkin hastanelerdeki son durumu açıkladı
YAŞAM
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Diyarbakır'da cami inşaatında çökme: 1’i ağır 6 yaralı
TEKNOLOJİ
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Elon Musk yine yasaları çiğnedi! Twitter hissedarına toplu dava
EKONOMİ
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Kavcıoğlu ihracatçılarla bir araya geldi: İhracat gelirlerinin yüzde 40'ı TCMB'ye satılacak
EKONOMİ
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3600 ek gösterge için mesai hızlandı
SAĞLIK
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Vücuttaki zehri yok ediyor! Günde 2 yemek kaşığı yemek bile yeterli
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Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova
Hakkari Yüksekova'ya bağlı Yürekli ile Karabağ köylerinin arasında bulunan ‘Yılan Pınarı’ bölgesinde sürü halinde yılanlar yeniden ortaya çıkmaya başladı.
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