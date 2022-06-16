Bruno Henrique Fenerbahçe'ye imza atamadan bacağını kırdı! Transfer öncesi şok sakatlık

Fenerbahçe'yle her konuda anlaşan ve Flamengo'yla son maçına çıkan Bruno Henrique'nin bacağından büyük bir sakatlık yaşadı! Transfere ramak kala yaşanan bu sakatlıkla Jorge Jesus ve ekibi şoke oldu. Sarı-Lacivertliler Brezilya'dan gelecek kapsamlı sağlık raporuna göre alternatifleri devreye sokacak. Görüntüler önce "kırık" şeklinde yorumlandı ancak yan çapraz bağ sakatlığı ve aşırı esneme durumu da transferi etkileyebilir.