BTK'dan 11 ürüne yasak! Sakın bu cihazları almayın

Bilgi Teknolojileri ve \u0130leti\u015fim Kurumu (BTK) yapt\u0131\u011f\u0131 denetim sonucunda 11 farkl\u0131 ak\u0131ll\u0131 telefon ve telsiz modelinin \u2018g\u00fcvensiz\u2019 oldu\u011funu tespit ederek sat\u0131\u015f\u0131n\u0131 yasaklad\u0131. ,Karar kapsam\u0131nda aralar\u0131nda Xiaomi, KAAN, Concord, Quatro ve BB Mobile gibi ak\u0131ll\u0131 telefon markalar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu cihazlar toplat\u0131lacak. \u0130\u015fte sat\u0131\u015f\u0131 saklanan cihazlar:,\u00a5 KAAN- N1,\u00a5 XIAOMI - MI 5S (2015711-A7),\u00a5 BAOFENG- UV-5R,\u00a5 CONCORD - C5,\u00a5 SFE - S780,\u00a5 BB MOBILE - B1280,\u00a5 YANTON - T-328PMR,\u00a5 RITERA - M-446