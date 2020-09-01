Bu adada sadece bir ailenin yaşamasına izin veriliyor! İşte sebebi

Kocaeli'nin Kand\u0131ra il\u00e7esi Cebeci a\u00e7\u0131klar\u0131nda bulunan ve Karadeniz'deki iki adadan birisi olan Kefken Adas\u0131 g\u00fczelli\u011fi ile g\u00f6renleri kendisine hayran b\u0131rak\u0131yor. ,Karadeniz'in mavi sular\u0131 aras\u0131nda bulunan adada yaln\u0131zca bir aile ya\u015f\u0131yor. Defne a\u011fa\u00e7lar\u0131 ile kapl\u0131 olan ve bir k\u0131sm\u0131 K\u0131y\u0131 Emniyeti Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ait olan adada ailesi ile birlikte ya\u015fayan Mustafa I\u015f\u0131k'\u0131n babas\u0131 uzun y\u0131llar adada gemilere yol g\u00f6steren deniz fenerinde g\u00f6rev yapt\u0131.\r\n,Babas\u0131n\u0131n i\u015fi nedeni ile Mustafa I\u015f\u0131k ve karde\u015fleri uzun y\u0131llar boyunca adada ya\u015famak zorunda kald\u0131. Babalar\u0131 emekli olduktan sonra I\u015f\u0131k ailesi aday\u0131 terk etmedi. Meliha I\u015f\u0131k ile evlenen Mustafa I\u015f\u0131k, d\u00fcnyaya gelen 3 \u00e7ocuklar\u0131yla birlikte uzun y\u0131llard\u0131r adada ya\u015f\u0131yor. Aile k\u00fc\u00e7\u00fck sandallar\u0131yla yakalad\u0131klar\u0131 bal\u0131klar\u0131 satarak ve adadaki bah\u00e7elerindeki meyve ve sebzeleri toplayarak ge\u00e7imini sa\u011fl\u0131yor.\r\n,Koruma alt\u0131nda tutulan adada sadece uzun y\u0131llar verdikleri hizmetten dolay\u0131 I\u015f\u0131k ailesinin ya\u015famas\u0131na izin veriliyor. Defne a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n aras\u0131nda bulunan tek katl\u0131 evde ya\u015fayan aile, sabah\u0131n erken saatlerinde sandalla denize a\u00e7\u0131l\u0131p bal\u0131k yakal\u0131yor, g\u00fcn i\u00e7inde ise evlerinin \u00f6n\u00fcndeki bah\u00e7e ile ilgileniyor., Aile, ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in ise adaya en yak\u0131nda bulunan Cebeci'ye ula\u015f\u0131m\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck sandal\u0131yla sa\u011fl\u0131yor.\r\nK\u0131\u015f aylar\u0131nda bir s\u00fcreli\u011fine adadan ayr\u0131ld\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Mustafa I\u015f\u0131k, havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131 ile solu\u011fu adada ald\u0131klar\u0131n\u0131 ve t\u00fcm seneyi burada ge\u00e7irdiklerini s\u00f6yledi. I\u015f\u0131k, adada kendilerinden ba\u015fka hi\u00e7 kimsenin olmamas\u0131 sebebiyle korona vir\u00fcsten hi\u00e7bir \u00f6nlem almadan korunabildiklerini dile getirdi.\r\n\r\n\r\n,1 ya\u015f\u0131ndan beri ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 adada \u00e7ok mutlu olduklar\u0131n\u0131 ifade eden Mustafa I\u015f\u0131k, \u201cBabam fenerciydi. Onun g\u00f6revinden dolay\u0131 biz de burada kald\u0131k. O g\u00fcnden bu yana biz burada ya\u015f\u0131yoruz, ilk geldi\u011fimizde ben 1 ya\u015f\u0131ndayd\u0131m.,Bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131k yap\u0131yorum, bah\u00e7emiz var. Yaz\u0131n buraday\u0131z. Sezon kapand\u0131\u011f\u0131nda Cebeci'ye gidiyoruz, orada kal\u0131yoruz. Bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in din\u00e7 kal\u0131yorum. Benim ya\u015f\u0131tlar\u0131m yolda zor y\u00fcr\u00fcyor. Ben gen\u00e7 durmam\u0131 ona bor\u00e7luyum, herkes de \u00f6yle s\u00f6yl\u00fcyor. Buras\u0131 d\u0131\u015far\u0131ya g\u00f6re daha iyi. Mesela, yaz\u0131n Cebeci'ye gitti\u011fimizde \u00e7ok s\u0131cak, ama buras\u0131 daha havadar. Vir\u00fcs nedeniyle de buras\u0131 daha g\u00fcvenli\u201d dedi.\r\n\r\n,Evlendikten sonra adadan ayr\u0131lan Mustafa I\u015f\u0131k'\u0131n k\u0131z karde\u015fi Biliz Kalfa ise bo\u015f zamanlar\u0131nda \u015fehrin karma\u015fas\u0131ndan ka\u00e7arak adaya geldi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Adada kendilerini \u00e7ok \u00f6zg\u00fcr hissettiklerini belirten Kalfa, \u201cBabam buraya fener memuru olarak atand\u0131. Biz de burada ya\u015famaya ba\u015flad\u0131k. Babam emekli olduktan sonra biz buradan \u00e7\u0131kamad\u0131k. Y\u0131llard\u0131r biz burada ya\u015f\u0131yoruz. Devlette sa\u011f olsun bizim burada ya\u015famam\u0131za m\u00fcsaade ediyor.\r\n\r\n\r\n\r\n,Ben \u0130zmit'te ya\u015f\u0131yorum. F\u0131rsat bulduk\u00e7a geliyorum. Buras\u0131 \u00e7ok g\u00fczel. Buradan ba\u015fka gidecek yer bulam\u0131yoruz. Ge\u00e7en geldi\u011fimde her yer \u00e7ok kalabal\u0131kt\u0131. Onu g\u00f6r\u00fcnce dedim ki biz d\u00fcnyan\u0131n en \u015fansl\u0131 insanlar\u0131y\u0131z,Buras\u0131 bir ada ama \u00f6zg\u00fcr bir ada. \u00d6zg\u00fcr\u00fcz, hi\u00e7 kimse kar\u0131\u015fm\u0131yor. B\u00f6yle g\u00fczel bir yer buras\u0131. Burada her \u015feyi unutuyoruz. Derdi, tasay\u0131, vir\u00fcs\u00fc, her \u015feyi unutuyoruz. Aya\u011f\u0131m\u0131z hi\u00e7 buradan kesilmiyor. Bazen \u00fcz\u00fcl\u00fcyoruz, \u00e7\u00f6p at\u0131yorlar. \u00c7\u00f6pler adan\u0131n etraf\u0131nda toplan\u0131yor. Ondan \u015fikayet\u00e7iyiz\u201d diye konu\u015ftu.\r\n