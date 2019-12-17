Bu apartman gece gündüz ayakta! Esrarengiz sesler huzur bırakmadı...

Kad\u0131n\u0131n 4 katl\u0131 binan\u0131n 2. kat\u0131nda oturdu\u011funu belirten alt kom\u015fusu Mustafa Atag\u00fcn, \u201cBurada herkese rahats\u0131zl\u0131k veriyor. Tehditler savuruyor. Geceleri ba\u011f\u0131r\u0131yor \u00e7ok farkl\u0131 sesler \u00e7\u0131kar\u0131yor. Sabahlara kadar yerlere ve duvarlara vuruyor. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131z var. Onlar daha \u00e7ok k\u00fc\u00e7\u00fck korkuyorlar. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n psikolojileri bozuldu" dedi.,Sadece kendilerinin de\u011fil mahalle sakinlerinin de s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131na de\u011finen Atag\u00fcn, "Yasal prosed\u00fcrlerin hepsini uygulad\u0131k fakat bir sonu\u00e7 alamad\u0131k. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131z gece yataklar\u0131nda yatam\u0131yor, yan\u0131m\u0131za gelip yatmak zorunda kal\u0131yorlar. Uyarmam\u0131za ra\u011fmen bir sonu\u00e7 alamad\u0131k. M\u00fclk sahibi kendisi oldu\u011fu i\u00e7in kanuni s\u00fcre\u00e7 de \u00e7ok zor oluyor. Bu konuda yetkililerden yard\u0131m istiyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Merkeze ba\u011fl\u0131 S\u00fcrs\u00fcr\u00fc Mahallesi S\u00fct\u00e7\u00fc \u0130mam Sokak'taki 4 katl\u0131 apartman sakinleri, kom\u015fu s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015f\u0131yor. Apartman\u0131n 2'nci kat\u0131ndaki dairede \u015fu anda yaln\u0131z ikamet eden, e\u015fi 10 y\u0131l \u00f6nce vefat eden ve 1 \u00e7ocu\u011fu \u015fehir d\u0131\u015f\u0131nda bulunan kad\u0131n\u0131n g\u00fcnd\u00fcz ve gece \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 sesler, kom\u015fular\u0131n\u0131 rahats\u0131z ederek g\u00fcnlerini kabusa cevirdi. Apartman sakinleri bir araya gelerek \u00e7\u00f6z\u00fcm bulunmas\u0131 i\u00e7in savc\u0131l\u0131\u011fa ba\u015fvurdu. Kad\u0131n\u0131n evin sahibi olmas\u0131 nedeniyle \u015fu ana kadar bir sonu\u00e7 alamayan apartman sakinleri, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n korktu\u011funu ve \u00e7ok zor durumda kald\u0131klar\u0131n\u0131 aktard\u0131. Kad\u0131n\u0131n ayn\u0131 evde yakla\u015f\u0131k 15 y\u0131ld\u0131r kald\u0131\u011f\u0131 ancak son 3 ayd\u0131r rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131n artmas\u0131 nedeniyle s\u00fcrekli farkl\u0131 sesler \u00e7\u0131kartmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,Kad\u0131n\u0131n kendilerini \u00e7ok rahats\u0131z etti\u011fini belirten S\u00fcleyman \u00d6zer, \u201cBizlere kap\u0131y\u0131 a\u00e7m\u0131yor. K\u00fcf\u00fcrler ve hakaretler ediyor. 24 saat ayakta ne uyuyor ne de uyutuyor. Torunlar\u0131m\u0131z bile apartmana giremez oldu\u201d diye konu\u015ftu.,\u00dcst katta oturdu\u011funu ve \u00e7ok rahats\u0131z oldu\u011funa ifade eden G\u00f6khan Ekmen ise, \u201cGeceleri uykusuz kal\u0131yoruz. B\u00fct\u00fcn kom\u015fular\u0131m\u0131z bu durumdan \u00e7ok rahats\u0131z. Tek ba\u015f\u0131na kal\u0131yor biz de bir \u015fey yapam\u0131yoruz. Sahip \u00e7\u0131kan yok mal sahibi de kendi oldu\u011fu i\u00e7in bir \u015fey de yap\u0131lam\u0131yor\u201d diyerek ya\u015fad\u0131klar\u0131 durumu \u00f6zetledi. (\u0130HA),Bu apartman gece g\u00fcnd\u00fcz ayakta! Esrarengiz sesler huzur b\u0131rakmad\u0131...