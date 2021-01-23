Bu arabayı gören hemen polisi arıyor!

Esenyurt Cumhuriyet Caddesi'nde bir araban\u0131n \u00fczerinde kanl\u0131 kefen ihbar\u0131 alan polis ekipleri harekete ge\u00e7ti. Olay yerine gelen ekipler bir araban\u0131n bagaj k\u0131sm\u0131n\u0131n \u00fcst\u00fcnde kefene rastlad\u0131. ,\u0130ncelemelerin ard\u0131ndan araba modifiye d\u00fckkan\u0131 olan \u00d6zcan Tuncer\u2019in dikkat \u00e7ekmek i\u00e7in cans\u0131z bir mankene kefen giydirip arabas\u0131na ba\u011flad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Arabadan indirilen cans\u0131z manken ve araba sahibi polis arabas\u0131na bindirilerek karakola g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Polis ekipleri ise arabay\u0131 trafikten men ederek yediemin otopark\u0131na kald\u0131rd\u0131.\r\n,\u201cG\u00f6ren \u015fok oluyor\u201d\r\nCeza sonras\u0131 a\u00e7\u0131klamada bulunan \u00d6zcan Tuncer, "G\u00f6renler \u015fok oluyor tabi. Hemen telefona sar\u0131l\u0131p foto\u011fraf \u00e7ekmek istiyorlar. Ben bunu yurt d\u0131\u015f\u0131 modifiye sayfalar\u0131nda g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fcm ve \u00e7ok ho\u015fuma gitmi\u015fti. ,Kendi arabama da uygulamak istedim. Yan taraf\u0131m zaten giysici oradan cans\u0131z manken alarak b\u00f6yle bir \u015fey yapt\u0131m., Cans\u0131z mankene kefen giydirip \u00fczerini de boyad\u0131m. Benim yapt\u0131\u011f\u0131m biraz farkl\u0131 oldu tabi kimse ceset ta\u015f\u0131maz arkas\u0131nda. Ama ilgi \u00e7ekmek i\u00e7in yapt\u0131m g\u00f6ren \u015fok oluyor\u201d diye konu\u015ftu.