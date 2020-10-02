Bu ayvayı gören hayrete düşüyor

Avanos il\u00e7esinde 75 ya\u015f\u0131ndaki emekli \u00f6\u011fretmen Ru\u015fen Parlak emekli olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kendisinin zaman ge\u00e7irmesi amac\u0131yla hobi bah\u00e7esi kurdu. ,Kurmu\u015f oldu\u011fu hobi bah\u00e7esine y\u00fczlerce ayva a\u011fac\u0131 diken Parlak daha sonra ise \u00fczerinde ay ve y\u0131ld\u0131z simgesinin bulundu\u011fu ayvalar\u0131 yeti\u015ftirmeye ba\u015flad\u0131. ,Kendisinin emekli olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan hobi bah\u00e7esi kurdu\u011funu ve meyve yeti\u015ftirmeyi ve a\u011fa\u00e7 dikmeyi sevdi\u011fini ifade eden 75 ya\u015f\u0131ndaki emekli \u00f6\u011fretmen Ru\u015fen Parlak ayvalar\u0131 g\u00f6renlerin hayrete d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. ,Parlak, \u201c Ben emekli \u00f6\u011fretmenim. Emeklilikte ba\u011f bah\u00e7e i\u015fleri ile u\u011fra\u015f\u0131yorum. Kendime hobi bah\u00e7esi yapt\u0131m. Daha b\u00fcy\u00fck bir bah\u00e7em de var. Meyve yeti\u015ftirmeyi ver a\u011fa\u00e7 dikmeyi seviyorum. Bu ayvay\u0131 g\u00f6renler \u015fa\u015f\u0131r\u0131yor." ,"Ba\u015fka fig\u00fcrleri de i\u015fleyebilirim. Ama benim ay\u0131 y\u0131ld\u0131z ho\u015fuma gidiyor. Asl\u0131nda ayvalar\u0131n \u00e7o\u011fu sar\u0131d\u0131r. Ama bu ayvan\u0131n \u00e7e\u015fidi de bir taraf\u0131 sar\u0131 di\u011fer taraf\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131 oluyor. K\u0131rm\u0131z\u0131 olmadan \u00f6nce ben b\u00f6yle bir d\u00fc\u015f\u00fcnceye kap\u0131larak yapt\u0131m." ,"Hem de bayra\u011f\u0131m\u0131z\u0131n rengi bayram\u0131z da buraya \u00e7\u0131km\u0131\u015f oluyor. G\u00fczel bir olay diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. \u015eimdi bir tek bu ayvada de\u011fil di\u011fer t\u00fcm meyvelerde de bu olay yap\u0131labilir. Ama meyve yeti\u015fmeden \u00f6nce i\u015fe ba\u015flamak gerekiyor. Ama meyve renk ald\u0131k\u00e7a istedi\u011finiz fig\u00fcre d\u00f6n\u00fcyor. \u0130lk kez g\u00f6renler hayret ediyorlar. Nas\u0131l bir \u015fey olabilir diye. Yapmak isteyenlere de nas\u0131l yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatabilirim. \u015eu ana kadar 3 tane oldu. Bir arkada\u015fa verdim. Seri \u00fcretime hen\u00fcz ge\u00e7medim. Al\u0131c\u0131s\u0131n\u0131 bulursak seri \u00fcretime de ge\u00e7eriz\u201d diye konu\u015ftu.