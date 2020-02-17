BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Bu beldede sahipsiz atları besleyenlere 4 bin lira maaş verilecek

Bu beldede sahipsiz atları besleyenlere 4 bin lira maaş verilecek

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, ilçede başıboş bir halde bırakılan 300 at için harekete geçti. Atları toplatan Babat, 6 kamyon yem alarak hayvanların karnını doyurdu. Hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düştüğü beldede sahipsiz atların bakımını gerçekleştirecek olanlara kendi cebinden maaş vereceğini duyuran Babat, talepleri almaya başladı. Yoğun talep alan Babat, 30 at besleyene 4 bin, 40 at besleyene de 6 bin lira ücret ödeyeceğini bildirdi.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144