Bu beldede sahipsiz atları besleyenlere 4 bin lira maaş verilecek

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, ilçede başıboş bir halde bırakılan 300 at için harekete geçti. Atları toplatan Babat, 6 kamyon yem alarak hayvanların karnını doyurdu. Hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düştüğü beldede sahipsiz atların bakımını gerçekleştirecek olanlara kendi cebinden maaş vereceğini duyuran Babat, talepleri almaya başladı. Yoğun talep alan Babat, 30 at besleyene 4 bin, 40 at besleyene de 6 bin lira ücret ödeyeceğini bildirdi.