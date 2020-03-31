Bu belediyede sadece 2 kişi çalışıyor!

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçe Belediyesi’nde geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu'nun makam şoförü olarak görev yapan Nevzat Kotbaş’a yapılan korona testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Kotbaş’ın ardından Başkan Nuhoğlu kendisi gibi belediye personelini de evlerine göndererek izole ettirdi. Bu süreçte vatandaşların çağrılarına da yanıt vermek isteyen Çarşıbaşı Belediyesi’nde nöbet sistemine geçildi. 42 personelin çalıştığı belediyede bu sayı 2’ye indirildi.