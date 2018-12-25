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Bu besinleri mutlaka tüketin
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Düzenli ve dengeli beslenme sağlık açısından pek çok önem taşıyor. Sağlıksız ve gelişigüzel yapılan diyetler metabolizmaya zarar veriyor, sağlıksız kilo alımına neden oluyor, hatta kalp karaciğer gibi organlara bile zarar verebiliyor.
Yanlış yapılan diyetlerden zarar gören başka bir organ ise cildimizdir. Diyet ve Beslenme Uzmanı Ömür Karamahmut cildimizi korumaya yardımcı 5 altın besin hakkında bilgi verdi.