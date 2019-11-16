Bu besinleri tüketirken dikkat! Zehir saçıyor

Sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve organik beslenmenin g\u00fcn\u00fcm\u00fczdeki \u00f6nemi g\u00fcn ge\u00e7tik\u00e7e art\u0131yor. Peki internet \u00fczerinde g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz her \u00f6neriye kulak asmal\u0131 m\u0131y\u0131z? \u00d6zellikle internet ve sosyal medyada yer alan 'yiyecekleri \u00e7i\u011f t\u00fcketmenin faydalar\u0131' konusu giderek yay\u0131l\u0131yor.,Bir\u00e7ok ki\u015fi sebzelerin \u00e7i\u011f yenmesini \u00f6neriyor. Ancak bu durum her sebzede ge\u00e7erli olmayabiliyor. Baz\u0131 besinlerin \u00e7i\u011f t\u00fcketilmesi bir\u00e7ok sa\u011fl\u0131k problemine neden oluyor. \u0130\u015fte asla \u00e7i\u011f t\u00fcketmemeniz gereken besinler\u2026,SOS\u0130S\r\n\r\nSosisli sandvi\u00e7lerde yar\u0131 pi\u015firilmi\u015f sosisler asl\u0131nda sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in son derece tehlikelidir \u00e7\u00fcnk\u00fc \u00e7i\u011f sosiste listeria bakterisi bulunur. Bu tehlikeli bakteri sindirim sistemini bozarak zehirlenmeye neden olabilir. Bu ihtimali ortadan kald\u0131rmam tek yolu ise sosisleri iyi bir \u015fekilde pi\u015firmektir. Uzmanlar, sosisi \u00e7i\u011f bir \u015fekilde t\u00fcketmekten ka\u00e7\u0131nman\u0131z gerekti\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7iziyor.,FASULYE\r\n\r\n\u00c7i\u011f fasulye, pi\u015firilerek \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 gereken zararl\u0131 tats\u0131z bir toksin i\u00e7erir. K\u0131rm\u0131z\u0131 ve b\u00f6brek fasulyesi \u00f6zellikle toksiktir, ancak di\u011fer tipler de zehirlenme riski ta\u015f\u0131r. Fasulyeleri kaynatmadan i\u00e7erisinde bulunan toksinler yok edilemez...,MANYOK\r\n\r\nManyok, geli\u015fmekte olan d\u00fcnyada yar\u0131m milyardan fazla insan i\u00e7in temel bir diyet sa\u011flayan \u00f6nemli bir besindir. Ancak manyokun yanl\u0131\u015f haz\u0131rlanmas\u0131n\u0131n, akut zehirlenmelere, k\u0131smi felce veya hatta \u00f6l\u00fcme neden olacak kadar zehirli olabilece\u011fini unutmay\u0131n.,PATATES\r\n\r\nGenel olarak, patates tamamen g\u00fcvenli bir sebzedir. Patatesleri \u00e7ok uzun s\u00fcre ayd\u0131nl\u0131k ve a\u015f\u0131r\u0131 nemli bir ortamda b\u0131rak\u0131rsan\u0131z veya uzun s\u00fcre bekletirseniz filizlenmeye ba\u015flayacakt\u0131r.\r\n\r\n,Filizde olu\u015fan bakteri patatesinize ge\u00e7er ve filizi kesseniz bile \u00fczerinden zaman ge\u00e7ti\u011fi i\u00e7in patateste kalm\u0131\u015f olur.,BADEM\r\n\r\nAc\u0131 badem \u00f6z\u00fc bir zamanlar t\u0131bbi olarak kullan\u0131ld\u0131. Ancak k\u00fc\u00e7\u00fck dozlarda kullan\u0131lm\u0131\u015f olmas\u0131na ra\u011fmen \u00e7ocuklarda \u015fiddetli veya \u00f6ld\u00fcr\u00fcc\u00fc etkiler bile g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,MANTARLAR\r\n\r\nMantarlar\u0131n radyoaktif olanlar da dahil olmak \u00fczere a\u011f\u0131r metalleri emme e\u011filimi nedeniyle, zehirlenmelere sebep olabilir.,BAMBU F\u0130L\u0130Z\u0130\r\n\r\nBambu filizleri \u00e7ok say\u0131da Asya yemekleri ve et suyunda kullan\u0131l\u0131r. \u00c7i\u011f bambular siyanojenik baz\u0131 toksinler i\u00e7erir.,Zehirlenmeye sebep olan toksinler kapsaml\u0131 bir \u015fekilde pi\u015firilerek yok edilmeli ve ba\u015fka \u015fekillerde kullan\u0131lmadan \u00f6nce kaynat\u0131lmal\u0131d\u0131r.,RAVENT\r\n\r\nRavent genellikle yapraklarla sat\u0131lsa da, yenilebilen k\u0131s\u0131m sadece saplar\u0131d\u0131r. I. D\u00fcnya Sava\u015f\u0131 s\u0131ras\u0131nda, Yapraklar yanl\u0131\u015fl\u0131kla \u0130ngiltere'de bir g\u0131da kayna\u011f\u0131 olarak \u00f6nerildi ve bu da insanlar\u0131n zehirlenmesine neden oldu. Yapraklar\u0131n\u0131 karbonatl\u0131 su ile y\u0131kamak, soda ve asitler aras\u0131ndaki reaksiyonu ba\u015flatarak onlar\u0131 daha da zehirli hale getirebilir.,KAR\u0130DES\r\n\r\nKarides \u00e7iftliklerde yeti\u015ftirilir. Enfeksiyonlar\u0131n, hastal\u0131klar\u0131n ve parazitlerin yay\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in, \u00e7ift\u00e7iler hayvanlar\u0131n yemini antibiyotiklerle pompalar ve sular\u0131 pestisit ve fungisitlerle doldururlar. Klor da dahil olmak \u00fczere b\u00fcy\u00fck miktarda kimyasal katk\u0131 maddesi i\u00e7ine eklenir.