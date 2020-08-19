Bu biberin bir tanesi 250 gram geliyor

Tarlada kilosu 2 bu\u00e7uk liradan i\u015flem g\u00f6ren kapya biber fiyatlar\u0131 \u015fimdilik \u00fcreticinin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcr\u00fcyor.,Biber tarlalar\u0131n\u0131 gezen Bafra Ziraat Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Osman Tosuner, \u201cBen buradan sal\u00e7a yapan han\u0131mlara seslenmek istiyorum. Her pazara gittiklerinde sal\u00e7al\u0131k domates ve biberde Bafra\u2019n\u0131n \u00fcr\u00fcn\u00fcn\u00fc tercih etsinler" dedi.,Ba\u015fkan Tosuner \u015f\u00f6yle devam etti:,"Biberin bir tanesi en az 230 gram. Sal\u00e7ada da y\u00fczde 70 verim oran\u0131 var. Ovada herkes arazide yapm\u0131\u015f oldu\u011fu \u00fcr\u00fcn\u00fcn toprak tahlilini yapt\u0131r\u0131yor. Kullanaca\u011f\u0131 g\u00fcbreyi yerinde ve kilosunda kullan\u0131yor. Girdilerin az olmas\u0131, kazan\u00e7lar\u0131n \u00e7ok olmas\u0131 serisine d\u00f6nd\u00fck. Bunu Bafra\u2019da ger\u00e7ekle\u015ftiriyoruz. Bug\u00fcn Bafra\u2019da halden g\u00fcnl\u00fck kavun, karpuz, sebzenin her \u00e7e\u015fidinden 1 ton \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 oldu. \u00c7ift\u00e7ilerimiz \u00fcretiyor, t\u00fcketmek i\u00e7in de aileler Bafra\u2019n\u0131n sebzesini tercih etsinler.",\u00dcretici Fikri Macit ise "Biber sezonumuz ba\u015flad\u0131. \u00dcr\u00fcn verimi \u00e7ok g\u00fczel. Fiyatlar da kilosu 2,5 lira civar\u0131nda. Gecen seneye oranla fiyatlar hemen hemen ayn\u0131. \u00dcr\u00fcnden de fiyatlardan da memnunuz.","Bafra\u2019n\u0131n biberi T\u00fcrkiye\u2019de tan\u0131nd\u0131, \u00e7ok talep g\u00f6r\u00fcyor. \u00c7ok dayan\u0131kl\u0131 sal\u00e7al\u0131k biber. Bunun normalde ad\u0131 kapya ama bizim Bafra bunu sal\u00e7al\u0131k biliyor. Biber sezonu uzun. Ortalama 3-4 ay s\u00fcrer. Tek s\u0131k\u0131nt\u0131m\u0131z i\u015f\u00e7i bulam\u0131yoruz. Yevmiye 120 lira olmas\u0131na ra\u011fmen be\u011fenip \u00e7al\u0131\u015fm\u0131yorlar" ifadelerini kulland\u0131.,Bafra Ovas\u0131'nda yakla\u015f\u0131k 30 bin dekar alanda ekimi yap\u0131lan kapya biberin hasad\u0131 devam ediyor.