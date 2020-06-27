Bu bitki kansere geçit vermiyor! Besin değeri yüksek, kalorisi düşük

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, I\u015fk\u0131n bitkisinin kanseri \u00f6nleyici etkileri oldu\u011funu belirterek \u201cBahar aylar\u0131 ve yaz\u0131n ba\u015flar\u0131nda y\u00f6resel pazarlarda s\u0131k g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz bitkilerden biri olan I\u015fk\u0131n daha \u00e7ok Erzurum, Bitlis, Van ve Sivas \u00e7evrelerinde, da\u011fl\u0131k b\u00f6lgelerinde yeti\u015fen mevsimlik bir bitkidir. I\u015fk\u0131n olarak adland\u0131r\u0131lan ek\u015fi, mayho\u015f lezzetli bu bitki farkl\u0131 y\u00f6relerde E\u015fgin, U\u00e7kun, da\u011f muzu olarak da adland\u0131r\u0131l\u0131yor. ,I\u015fk\u0131n, C vitamini ve Selenyum kayna\u011f\u0131d\u0131r, yani bir antioksidan deposudur. I\u015fk\u0131n\u0131n bu i\u00e7eri\u011fiyle kansere kar\u015f\u0131 koruyucu \u00f6zelli\u011fi oldu\u011fu yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalarla desteklenmi\u015ftir. Ayn\u0131 zamanda yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalara bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda kolesterol d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcc\u00fc ve kan \u015fekerini dengeleyici \u00f6zelli\u011fiyle de dikkat \u00e7eker. I\u015fk\u0131n otunu diyabet hastalar\u0131 ve ins\u00fcl\u00fcn direnci olanlar da rahatl\u0131kla t\u00fcketebilir" dedi.,Diyetisyen Cansu Arslan, I\u015fk\u0131n bitkisinin bir\u00e7ok hastal\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 olan faydalar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra kanseri \u00f6nleyici etkileri de oldu\u011funu s\u00f6yledi.,Arslan, I\u015fk\u0131n bitkisinin besin de\u011ferinin y\u00fcksek oldu\u011funu ve kalorisi d\u00fc\u015f\u00fck bir besin oldu\u011funu s\u00f6yleyerek, \u201c Besin de\u011feri y\u00fcksek olmas\u0131na kar\u015f\u0131n kalorisi d\u00fc\u015f\u00fck bir besin olan \u0131\u015fk\u0131n zay\u0131flama diyetlerinde ara \u00f6\u011f\u00fcnlerde ve \u00e7i\u011f hali soyulup salatalara mayho\u015f-ek\u015fi bir tat vermek i\u00e7in kullan\u0131labilir. I\u015fk\u0131n\u0131n \u00e7i\u011f t\u00fcketiminin yan\u0131nda \u00e7orbas\u0131 yap\u0131labilir, yumurta ile omlet ya da sebze kavurmas\u0131 \u015feklinde t\u00fcketilebilir.,Burada ha\u015flama suyunu d\u00f6kmemek ve uzun s\u00fcre y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131kta pi\u015firmemek vitamin-mineral kayb\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek i\u00e7in olduk\u00e7a \u00f6nemlidir. Hi\u00e7bir besinin tek ba\u015f\u0131na etkili olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 unutmadan y\u00f6resel besinlerimize beslenmemizde mutlaka yer vermeliyiz\u201d diye konu\u015ftu. (\u0130HA)