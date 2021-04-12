Bu böcek dünyada ikinci, Türkiye’de ilk defa Elazığ’da görüldü

10 y\u0131ld\u0131r Rus ara\u015ft\u0131rmac\u0131larla b\u00f6lgede \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Prof. Dr. \u0130nan\u00e7 \u00d6zgen, \u201cB\u00f6cek biyo\u00e7e\u015fitlili\u011fi a\u00e7\u0131s\u0131ndan ilimizin \u00e7ok \u00f6nemli bu\u011fular\u0131na ula\u015ft\u0131k. Adelungiini trib\u00fcs\u00fcnden yaprak pirelerinin oldu\u011fu bir ailedir. Hem trib\u00fc kayd\u0131 olarak ilk defa verdik. \u00c7in\u2019den sonra ilimizde oldu\u011funu tespit ettik. T\u00fcrkiye\u2019de ilk. \u00d6rneklerimizi do\u011fandan toplad\u0131k. G\u00f6k\u00e7eba\u011flar k\u00f6y\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131k. St. Petersburg m\u00fczesinden Vlad\u0131m\u0131r M. Gnezd\u0131lov, Alexandr F. Emeljanov ile \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 y\u00fcr\u00fctt\u00fck. Kendileri d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc ara\u015ft\u0131rmac\u0131lard\u0131r . Bu b\u00f6cek yaprak pireleri gurubundan Achrus Albicosta isminde. Cinden sonra ilk defa ilimizde kayda ge\u00e7ti. Bunun bir \u00fcst kayd\u0131 olan trib\u00fc kayd\u0131 olan Adelungiini Trib\u00fcs\u00fc de bu Achrus\u2019un bir \u00fcst aile basama\u011f\u0131ndand\u0131r. Bir soy k\u00fct\u00fc\u011f\u00fc \u015feklinde ifade edebiliriz. \u00c7in\u2019den sonra d\u00fcnyada ikinci kay\u0131t. Bu \u00e7al\u0131\u015fmalara devam ediyoruz. Yeni t\u00fcr kay\u0131tlar\u0131m\u0131z olacak. Bu \u00f6rnekleri laboratuvarda inceledik. Rusya\u2019da da yine ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar bunlarla ilgili genitalyalar\u0131n\u0131, taksonomik karakterlerini ortaya koydular. \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z devam edecek. Bu \u00e7al\u0131\u015fmamam\u0131z\u0131n ilimize \u00fclkemize \u00f6nemli katk\u0131lar yapaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. F\u0131rat \u00dcniversitesi Biyom\u00fchendislik b\u00f6l\u00fcm\u00fc olarak bu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 daha ileriye ta\u015f\u0131makta \u00fcniversitemizin verdi\u011fi destek ile \u00e7abalayaca\u011f\u0131z\u201d dedi.\r\n\r\n,F\u00dc Biyom\u00fchendislik Fak\u00fcltesi \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Entomolog Prof. Dr. \u0130nan\u00e7 \u00d6zgen, \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda Harput yerle\u015fkesi G\u00f6k\u00e7eba\u011flar k\u00f6y\u00fcnde daha \u00f6nce g\u00f6r\u00fclmeyen bir b\u00f6cek buldu., Rus ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar ile \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fcten Prof. Dr. \u00d6zgen, b\u00f6ce\u011fin yaprak pireleri grubundan Achrus albicosta oldu\u011funu tespit etti. ,Do\u011fadaki net i\u015flevini ortaya koymak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n detayland\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini belirten \u00d6zgen, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda net bilgilerin ortaya konulaca\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131.,Kay\u0131tlar\u0131n alan\u0131nda d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc zooloji dergisi Zootaxa dergisinde yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran \u00d6zgen, \u201c1835-1935 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Rus ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar \u00c7in\u2019de yapt\u0131klar\u0131 ara\u015ft\u0131rmalarda bu t\u00fcr\u00fc tespit etmi\u015fler. Bunu d\u00fcnyada ikinci kay\u0131t olarak bize nasip oldu. Yine \u00e7al\u0131\u015fmalarla ilimizi ve \u00fcniversitemizi tan\u0131tmaya devam edece\u011fiz. B\u00f6cek, sokucu emici a\u011f\u0131z yap\u0131s\u0131na ait. Bitkinin \u00f6z suyunu emer. \u00c7al\u0131\u015fmalar devam ediyor. Do\u011fadaki net i\u015flevini ortaya koymak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131n detayland\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekiyor. Bu da \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda ortaya konulacak\u201d diye konu\u015ftu.,Ayr\u0131ca t\u00fcr\u00fcn \u00fcst ailesi trib\u00fcs\u00fcne y\u00f6nelik T\u00fcrkiye\u2019deki varl\u0131\u011f\u0131 da ilk defa bu \u00e7al\u0131\u015fma ile ortaya kondu. Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fma uluslararas\u0131 zooloji dergisi Zootaxa da k\u0131sa s\u00fcrede yay\u0131na kabul edildi. Sokucu, emici a\u011f\u0131z yap\u0131s\u0131na sahip olan b\u00f6cek, bitkilerin \u00f6z suyunu emerek beslendi\u011fi aktar\u0131ld\u0131. ,D\u00fcnya\u2019da 1835-1935 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda sadece \u00c7in\u2019de g\u00f6r\u00fclen b\u00f6cek bu \u00e7al\u0131\u015fma ile d\u00fcnyada ikinci T\u00fcrkiye\u2019de ise ilk defa Elaz\u0131\u011f\u2019da g\u00f6r\u00fcld\u00fc.