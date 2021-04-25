Bu cami ahşap süslemeleri ile dikkat çekiyor

Caminin i\u00e7indeki ah\u015fap s\u00fcsleme \u00f6rneklerinin ilk g\u00fcnk\u00fc \u00f6zelli\u011fini korudu\u011funu hat\u0131rlatan Tiryaki, "Ge\u00e7mi\u015ften bug\u00fcne sadece boyama yap\u0131lm\u0131\u015f bunun d\u0131\u015f\u0131nda herhangi bir yerine dokunulmam\u0131\u015f ve bir \u00e7ivi \u00e7ak\u0131lmas\u0131na bile devletimizce izin verilmiyor., \u0130\u00e7inin tasar\u0131m\u0131 genelde ah\u015fap, yaz\u0131mlar sonradan yap\u0131lm\u0131\u015f. Ah\u015fap sanat\u0131 yakla\u015f\u0131k 150 y\u0131ll\u0131k diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Bu civardaki en eski cami oldu\u011fu i\u00e7in ziyaret\u00e7iler geliyor. \u00d6zellikle \u00f6\u011frenciler gelip tarihi hakk\u0131nda bilgi ediniyorlar\u201d dedi.,KAYNAK: \u0130HA, Fatih Sultan Mehmet Han buray\u0131 fethetmeden \u00f6nce burada Rumlar ikamet ediyordu. Buras\u0131 sadece bir kilise olarak de\u011fil ayn\u0131 zamanda kule g\u00f6revi de g\u00f6rm\u00fc\u015f. Dolay\u0131s\u0131yla Fatih Sultan Mehmet Han buray\u0131 fethettikten sonra buras\u0131 cami olarak kald\u0131. \u0130lk yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda k\u00fc\u00e7\u00fck bir ev gibi idi daha sonralar\u0131 modernize edilerek \u015fu anki son g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcne kavu\u015fmu\u015f" dedi.,Kiremitle kapl\u0131, d\u00f6rt omuz k\u0131rma \u00e7at\u0131s\u0131 olan caminin tavan\u0131 d\u00fcz olup ah\u015faptan yap\u0131lm\u0131\u015f. Mihrab\u0131 yenilenen caminin minberi k\u00f6pr\u00fc gibi alttan ge\u00e7i\u015fli olup minber, k\u00fcrs\u00fc, mahfil k\u00f6\u015fk\u00fc ve tavan\u0131 ah\u015fap s\u00fcsleme sanat\u0131n\u0131n zengin \u00f6rneklerine sahip.,G\u00fcneyce Merkez Camii imam\u0131 G\u00f6khan Tiryaki caminin y\u00f6renin en eski camisi oldu\u011funu s\u00f6yledi. Tiryaki, "K\u00f6y\u00fcm\u00fczde k\u0131\u015flar\u0131 genelde kimse pek olmuyor. \u00d6zellikle yaz\u0131n f\u0131nd\u0131k hasat d\u00f6neminde daha kalabal\u0131k oluyor dolay\u0131s\u0131yla camimiz daha \u015fenleniyor. Camimizin tarihi konusunda atanmadan \u00f6nce bir ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131m. Yap\u0131m\u0131 Hicri 1300 y\u0131l\u0131nda tamamlanm\u0131\u015f ancak ilk yap\u0131m\u0131 \u00e7ok daha eski ve kilise olarak kullan\u0131l\u0131yormu\u015f. , Kitabesi olmayan ve 1883 y\u0131l\u0131nda yapt\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tahmin edilen tarihi cami, uzun y\u0131llardan beri \u00f6zelli\u011fini kaybetmeden g\u00fcn\u00fcm\u00fcze kadar gelebilen nadide eserler aras\u0131nda yerini koruyor. \u0130\u015fte detaylar...,Trabzon\u2019un Arsin il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00fcneyce Mahallesi\u2019nde bulunan tarihi cami, ah\u015fap s\u00fcsleme sanat\u0131n\u0131n zengin \u00f6rnekleri ile dikkat \u00e7ekiyor. ,\u00d6te yandan caminin kitabesi olmay\u0131p giri\u015f kap\u0131s\u0131 \u00fczerinde yer alan H.1300 tarihinden yola \u00e7\u0131k\u0131larak 1883 y\u0131l\u0131nda yapt\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tahmin ediliyor.