Bu çiçeği koparan bir araç fiyatı kadar ceza ödüyor

Beyt\u00fc\u015f\u015febap il\u00e7esinde 4 ay boyunca karla m\u00fccadele eden vatanda\u015flar ters lalelerin \u00e7i\u00e7ek a\u00e7mas\u0131yla bahar\u0131 ya\u015famaya ba\u015flad\u0131., \u0130l\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Ba\u015faran k\u00f6y\u00fcnde havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131yla beraber da\u011flarda ve bah\u00e7elerde 20 g\u00fcn boyunca ya\u015fayabilen renk renk ters laleler \u00e7i\u00e7ek a\u00e7t\u0131.,S\u0131cak havalarla birlikte topraktan filizlenen \u00e7i\u00e7ekler, kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu.,Ters lalenin \u00e7i\u00e7ek a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Cengiz G\u00f6k\u00e7e isimli vatanda\u015f k\u00f6ylerde zorlu bahar \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,G\u00f6k\u00e7e, "\u0130l\u00e7emizde \u00e7ok kar ya\u011f\u0131yor. K\u0131\u015f\u0131n bitmesi ve bahar\u0131n gelmesini \u00e7i\u00e7eklere ba\u011fl\u0131yoruz. Ters lale \u00e7i\u00e7ek at\u00e7\u0131 m\u0131 bahar gelmi\u015f demektir. \u00c7\u0131\u011f ve karlar\u0131n erimesi bahar\u0131n geldi\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor. G\u00fczel foto\u011fraflar \u00e7ekiyoruz. Bahar havas\u0131 i\u015flerin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 anlam\u0131na geliyor" dedi.,\u00d6te yandan endemik t\u00fcr olan ters laleleri koparanlara, 'biyolojik \u00e7e\u015fitlili\u011fi tahrip etme' su\u00e7undan 60 bin 163 lira para cezas\u0131 kesiliyor.