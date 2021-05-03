Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 80 bin 460 TL

Manisa\u2019n\u0131n 1517 metre Spil Da\u011f\u0131 Milli Park\u0131, Manisa\u2019n\u0131n simgesi haline gelen y\u0131lk\u0131 atlar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra endemik bitki t\u00fcrlerine de ev sahipli\u011fi yap\u0131yor.,Endemik bitki t\u00fcrleri aras\u0131nda yer alan Manisa Lalesi de bahar\u0131n gelmesiyle milli park\u0131 renklendirdi. Nesli t\u00fckenme tehlikesinde olan ve koruma alt\u0131nda bulunan laleler korona vir\u00fcs tedbirleri nedeniyle bu y\u0131l da sessiz sedas\u0131z a\u00e7t\u0131. \u00d6zellikle do\u011fa foto\u011fraf\u00e7\u0131lar\u0131n\u0131n ilgisini \u00e7eken laleler, milli park\u0131n hemen hemen t\u00fcm b\u00f6lgesinde g\u00f6r\u00fclebiliyor.,Endemik bir bitki olan Manisa Lalesi, \u00c7evre Kanunu kapsam\u0131nda koruma alt\u0131nda bulunuyor. Milli Park i\u00e7inde do\u011fal bitki \u00f6rt\u00fcs\u00fcn\u00fc tahrip etmek ve endemik bir bitki olan Manisa Lalesi\u2019ne zarar vermenin cezas\u0131 80 bin 460 liraya y\u00fckseldi. \u00d6te yandan laleleri ticari ama\u00e7la koparan \u015firketlere ise mevcut ceza katlanarak uygulan\u0131yor.,Spil Da\u011f\u0131 Milli Park\u0131na gelerek laleleri foto\u011fraflayan gazeteci ve do\u011fa foto\u011fraf\u00e7\u0131s\u0131 Turgay Duyar, \u201cManisa Laleleri tekrar a\u00e7t\u0131. Salg\u0131n nedeniyle 2 y\u0131ld\u0131r laleler Manisal\u0131lardan gizli sakl\u0131 a\u00e7\u0131yor. Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l da Manisal\u0131lar\u0131 bu g\u00fczellikleri pandemi nedeniyle g\u00f6remedi. Bu y\u0131l da 17 g\u00fcnl\u00fck \u2018tam kapanma\u2019 d\u00f6neminde Manisa Laleleri a\u00e7t\u0131. Bu g\u00fczelli\u011fi bizim gibi gazeteciler d\u0131\u015f\u0131nda \u00e7ok fazla ki\u015fi g\u00f6remeyecek. Bu lalelerden \u2018tam kapanma sonras\u0131nda eser kalmayacak. Bu \u00e7i\u00e7ekler senede bir a\u00e7\u0131yorlar. Spil Da\u011f\u0131 Milli Park\u0131nda yakla\u015f\u0131k 6 \u00e7e\u015fit oldu\u011funu biliyoruz\u201d dedi.,Nesli tehlike alt\u0131nda oldu\u011fu i\u00e7in lalelerin koruma alt\u0131nda bulundu\u011funu belirten Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar 4\u2019\u00fcnc\u00fc B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc Kerim Gen\u00e7o\u011flu, \u201cSpil Da\u011f\u0131 Milli Park\u0131 \u00fclkemizin 45 tane milli park\u0131ndan en \u00f6nemlilerinden bir tanesi. 1517 rak\u0131mdaki bir park ve \u0130zmir gibi bir metropole \u00e7ok yak\u0131n bir park. Milli Park\u0131m\u0131z\u0131n y\u0131lk\u0131 atlar\u0131 ile 120 endemik bitki t\u00fcr\u00fc ile \u00e7ok zengin bir milli park\u0131m\u0131z. Milli park\u0131m\u0131zda Manisa Lalemizi de g\u00f6rmek m\u00fcmk\u00fcn. Nisan sonu may\u0131s ay\u0131 ba\u015flar\u0131nda a\u00e7maktad\u0131r. Laleler ge\u00e7mi\u015ften beri Osmanl\u0131 \u0130mparatorlu\u011fu ve T\u00fcrkl\u00fc\u011f\u00fcn simgesi olmu\u015ftur. \u00dclkemizde 14 t\u00fcr\u00fc mevcuttur ve Manisa Lalesi bunlar\u0131n en \u00f6nemlileridir. Endemik bir t\u00fcrd\u00fcr, nesli tehlike alt\u0131nda olan bir t\u00fcrd\u00fcr. Ayn\u0131 zamanda kardelenleri de bahar\u0131n m\u00fcjdecisi olarak bu mevsimde g\u00f6rmek m\u00fcmk\u00fcnd\u00fcr. Manisa ilimiz genelinde Demirci, Ala\u015fehir, Yuntda\u011f\u0131m\u0131zda ve Spil Da\u011f\u0131 Milli Park\u0131m\u0131zda laleleri bu mevsimde g\u00f6rmek m\u00fcmk\u00fcn\u201d diye konu\u015ftu.,2021 y\u0131l\u0131 itibariyle laleleri koparman\u0131n cezas\u0131n\u0131n 80 bin 460 TL oldu\u011funu belirten Gen\u00e7o\u011flu, \u201cNesli tehlike alt\u0131nda olan bir t\u00fcr oldu\u011fu i\u00e7in Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131 olarak 2015 y\u0131l\u0131nda t\u00fcr eylem planlar\u0131 yaparak endemik bitki t\u00fcr\u00fcm\u00fcz\u00fcn korunmas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131k. \u00d6zellikle vatanda\u015flar\u0131m\u0131zdan \u00e7ok duyarl\u0131 olmalar\u0131n\u0131 istiyoruz. 2021 y\u0131l\u0131 cezas\u0131 80 bin 460 TL\u2019dir. Biz bu alanlar\u0131m\u0131z\u0131 s\u0131k s\u0131k kontrol ediyoruz. \u00c7i\u00e7e\u011fi koparan vatanda\u015flar y\u00fcksek ceza almaktad\u0131rlar. Bu y\u0131l kesilen bir ceza yok. Koruma memurlar\u0131m\u0131z s\u00fcrekli g\u00f6rev yap\u0131yorlar. Halk\u0131m\u0131z da sa\u011f olsunlar duyarl\u0131 davran\u0131yorlar\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l gibi bu y\u0131lda laleler salg\u0131n d\u00f6neminde a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Gen\u00e7o\u011flu, \u201cGe\u00e7en sene lalelerimiz daha erken a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131. Bu sene nisan sonuna do\u011fru salg\u0131na rastlad\u0131. Bu salg\u0131n belas\u0131ndan da kurtulursak vatanda\u015flar\u0131m\u0131za bu laleleri g\u00f6sterme imkan\u0131m\u0131z olacak\u201d dedi.