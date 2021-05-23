Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira!

Aman dikkat! Sarp kayal\u0131klarda ve yama\u00e7larda yeti\u015fen bu \u00e7i\u00e7e\u011fi \u00e7i\u00e7e\u011fini koparman\u0131n cezas\u0131 80 bin lira...,Kahramanmara\u015f'\u0131n G\u00f6ksun il\u00e7esinde bulunan S\u00f6\u011f\u00fct Yaylas\u0131'nda sarp ve kayal\u0131k yama\u00e7larda yeti\u015fen ve halk aras\u0131nda 'k\u0131z\u0131l g\u00fcl' olarak da bilinen ay\u0131 g\u00fcl\u00fc, sadece may\u0131s ve haziran aylar\u0131nda a\u00e7\u0131yor. ,Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden al\u0131nan bilgiye g\u00f6re 'ay\u0131 g\u00fcl\u00fc' \u00e7i\u00e7e\u011fini koparanlara veya zarar verenlere 80 bin 465 lira cezai i\u015flem uygulanaca\u011f\u0131 bildirildi. ,Sarp kayal\u0131klarda ve yama\u00e7lardaki \u00e7i\u00e7eklere ula\u015farak \u00e7ekim yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen foto\u011fraf\u00e7\u0131 Do\u011fan Yenig\u00fcl, \u201cS\u00f6\u011f\u00fct Yaylas\u0131'n\u0131n belirli b\u00f6lgesinde yeti\u015fen \u2018ay\u0131 g\u00fcl\u00fc\u2019 \u00e7i\u00e7e\u011fi a\u00e7arak g\u00fczel bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc olu\u015fturdu" dedi.,Yenig\u00fcl, "\u00c7i\u00e7ekler koruma alt\u0131nda oldu\u011fu i\u00e7in koparanlara veya zarar verenlere para cezas\u0131 uygulan\u0131yor. Bu e\u015fsiz g\u00fczellikler g\u00f6r\u00fclmeye de\u011fer" dedi. (\u0130HA),Foto\u011fraf\u00e7\u0131lar ise koruma alt\u0131ndaki g\u00f6rsel \u015f\u00f6len sunan \u2018ay\u0131 g\u00fcl\u00fc\u2019 \u00e7i\u00e7e\u011fini foto\u011fraflaman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015f\u0131yor.