Bu çorba yılda bir defa pişiyor! Metrelerce kuyruk oluştu

Bursa'da Abdal Mehmet Hazretleri'ni yad etmek i\u00e7in y\u0131lda bir kez pi\u015fen \u00e7orbadan i\u00e7mek isteyen vatanda\u015flar y\u00fczlerce metre kuyruk olu\u015fturdu.,Anadolu'da yeti\u015fmi\u015f b\u00fcy\u00fck velilerden Abdal Mehmet Hazretleri'ni anmak i\u00e7in 600 y\u0131ld\u0131r ya\u015fat\u0131lan gelenek \u00e7er\u00e7evesinde bu y\u0131l da k\u00f6fteli \u00e7orba da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131. Abdal Mehmet Hazretleri da\u011f\u0131t\u0131lan \u00e7orban\u0131n ve okunan duan\u0131n ard\u0131ndan kabri ba\u015f\u0131nda yad edildi. ,Y\u0131lda bir kez pi\u015firilen \u00e7orbadan i\u00e7mek isteyen Bursal\u0131lar uzun kuyruklar olu\u015fturdu.,Bu \u00e7orba y\u0131lda bir defa pi\u015fiyor! \u0130\u00e7mek isteyen vatanda\u015flar metrelerce kuyruk olu\u015fturdu...,Bu y\u0131l ikinci etkinli\u011fi d\u00fczenlediklerini ifade eden Vatan Sevdal\u0131lar\u0131 Platformu Ba\u015fkan\u0131 Tarkan Gani, "K\u00f6fteli \u00e7orba gelene\u011fi y\u00fczlerce y\u0131l devam etmi\u015f. 1940 y\u0131l\u0131ndan sonra ara verilmi\u015fti., Biz de 80 y\u0131ll\u0131k aradan sonra bu gelene\u011fi ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l yeniden ba\u015flatt\u0131k. Bu 600 y\u0131ll\u0131k bir gelenek, bu gelene\u011fi devam ettiriyoruz. \u00c7ok yo\u011fun bir kat\u0131l\u0131m var. 600 y\u0131ll\u0131k bu gelenek tekrar devam etmi\u015f olacak. ,Bu \u00e7orbadan bug\u00fcn 4 bin ki\u015fi i\u00e7ti, seneye de in\u015fallah daha kapsaml\u0131 bir anma yapaca\u011f\u0131z" dedi. (\u0130HA),Vatanda\u015flar k\u00f6fteli \u00e7orbadan i\u00e7ip Abdal Mehmet Hazretleri'nin kabri ba\u015f\u0131nda dua etti.