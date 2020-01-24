Bu çorbayı içen hasta olmuyor! Her derde deva

Kahramanmara\u015f ve \u00e7evre illerin y\u00f6resel yiyecekleri aras\u0131nda yer alan tir\u015fik \u00e7orbas\u0131 do\u011fall\u0131\u011f\u0131, lezzeti ve aromas\u0131yla sofralar\u0131n vazge\u00e7ilmezi aras\u0131nda bulunuyor.\r\n,\u00d6zellikle sonbahar ve k\u0131\u015f mevsiminde engebeli arazilerden toplanan ye\u015fil yaprakl\u0131 tir\u015fik otu, y\u00f6re halk\u0131 taraf\u0131ndan \u00f6nce temizlenip birka\u00e7 kez y\u0131kan\u0131yor. ,\u0130nce ince do\u011franan tir\u015fik otu i\u00e7erisine d\u00f6\u011fme, nohut, tarhana gibi \u00fcr\u00fcnlerin kar\u0131\u015f\u0131m\u0131yla bir g\u00fcn bekletiliyor. ,Y\u00fcksek ate\u015fte yakla\u015f\u0131k 2 saat pi\u015firilen tir\u015fik \u00e7orbas\u0131 i\u00e7ilmeye haz\u0131r hale geliyor. Bir\u00e7ok hastal\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 koruyucu kalkan g\u00f6revi \u00fcstlenen tir\u015fik \u00e7orbas\u0131 Kahramanmara\u015f sokaklar\u0131nda da bardakla sat\u0131l\u0131yor.\r\n,Tir\u015fik \u00e7orbas\u0131n\u0131n barda\u011f\u0131n\u0131 1 liradan satan Mehmet Uzun, \u201cBiz bu otu da\u011fl\u0131k alanlardan topluyoruz ve i\u00e7ine d\u00f6\u011fme, nohut, tarhana ve un ilave ederek \u00fczerini \u00f6rt\u00fc ile kapatarak bir g\u00fcn bekletiyoruz. ,Daha sonra b\u00fcy\u00fck kazanlarda pi\u015firip burada bardak bardak sat\u0131yoruz. Tir\u015fik \u00e7orbas\u0131 ba\u011f\u0131rsak, beyin hastal\u0131\u011f\u0131na birebirdir. \u00d6zellikle k\u0131\u015f mevsiminde i\u00e7ilmesi sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan faydal\u0131d\u0131r\u201d diye konu\u015ftu.\r\nTir\u015fik \u00e7orbas\u0131n\u0131n y\u00f6resel bir yiyecek oldu\u011funu s\u00f6yleyen \u015eaban Alak ise "Tir\u015fik \u00e7orbas\u0131 gribe faydal\u0131d\u0131r. K\u0131\u015f mevsiminde \u00f6zellikle \u00e7ocuklar\u0131n yemesi faydal\u0131d\u0131r. ,So\u011fuk suyla y\u0131kan\u0131p k\u0131s\u0131k ate\u015fte pi\u015firilmesi laz\u0131m ve yap\u0131m\u0131 me\u015fakkatlidir\u201d diye konu\u015ftu.\r\nHasan Karao\u011flan adl\u0131 vatanda\u015f ise \u201cBu bitki her mevsim olur ve da\u011flarda yeti\u015fir. \u0130la\u00e7s\u0131z ve do\u011fal olmas\u0131 nedeniyle tercih edilir\u201d dedi.