Bu da balık hastanesi! Tek tek aşı yapıyorlar

Bodrum a\u00e7\u0131klar\u0131nda bulunan bal\u0131k \u00e7iftli\u011finde milyonlarca levrek bal\u0131\u011f\u0131na teker teker a\u015f\u0131 yapan kad\u0131nlar g\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor. Denizin ortas\u0131nda kurulan tesiste \u00e7al\u0131\u015fan 24 kad\u0131n, \u015f\u0131r\u0131ngalarla teker teker bal\u0131klar\u0131n direncini y\u00fckselten a\u015f\u0131lma i\u015flemi yap\u0131yor.,A\u015f\u0131lama i\u015flemini yapan bal\u0131k hem\u015fireleri 3 gurup halinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Her gurup g\u00fcnde yakla\u015f\u0131k 200 bin bal\u0131k a\u015f\u0131l\u0131yor. G\u00fcnde toplam 600 bin bal\u0131k a\u015f\u0131layan bal\u0131k hem\u015firelerinin yapt\u0131klar\u0131 i\u015ften memnun olduklar\u0131 ise g\u00f6zlerinden okunuyor. Serum \u015fi\u015felerinin i\u00e7erisinde bulunan a\u015f\u0131lar sayesinde bal\u0131klar sofralara gelene kadar hi\u00e7bir antibiyotik ila\u00e7 kullanmam\u0131\u015f oluyor. K\u0131l\u0131\u00e7 Bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131k taraf\u0131ndan AB standartlar\u0131nda yeti\u015ftirilen bir levrek bal\u0131\u011f\u0131n\u0131n sofralara gelmesi ise 20 ay\u0131 buluyor. Bal\u0131klar\u0131n kar\u0131n bo\u015fluklar\u0131na a\u015f\u0131lama i\u015flemi yapan kad\u0131nlar bal\u0131klar\u0131 teker teker saymay\u0131 da ihmal etmiyor.,Uygulad\u0131klar\u0131 sistemle bal\u0131klar\u0131n insan eliyle tek tek enjeksiyon yap\u0131larak a\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Uzman Veteriner Hekim Emre \u015een; \u201cYakla\u015f\u0131k 30 gram a\u011f\u0131rl\u0131\u011fa ula\u015fan bal\u0131klar\u0131 biz burada anesteziye al\u0131yoruz. Daha sonra bal\u0131klar sistemden ge\u00e7erken boylamaya ayr\u0131l\u0131yor. Boylama i\u015fleminden ge\u00e7en bal\u0131klara kar\u0131n bo\u015fluklar\u0131ndan 0.1 mililitre a\u015f\u0131 zerk ediyoruz. ,Bu sayede de bal\u0131klar hasat edilip sofraya gelinceye kadar herhangi bir antibiyoti\u011fe veya herhangi bir kimyasala maruz kalm\u0131yor. Bal\u0131klar\u0131 s\u0131rf koruma amac\u0131yla ve daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 \u00fcr\u00fcnler yeti\u015ftirebilmek i\u00e7in adeta koruyucu hekimlik yapmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz\u201d dedi.,Bodrum a\u00e7\u0131klar\u0131nda yeti\u015ftirilen levrekler sofralara gelmeden 20 ay \u00f6ncesinden yeti\u015ftirilmeye ba\u015fl\u0131yor. Kulu\u00e7ka d\u00f6neminden 7 ay sonra \u00f6zel haz\u0131rlanm\u0131\u015f olan deniz havuzunda anastezi ile yar\u0131 bayg\u0131n hale getirilen levrekler mikrobik bir durum olu\u015fmamas\u0131 i\u00e7in teker teker a\u015f\u0131lan\u0131yor. 7 ayl\u0131k olan levrekler \u00f6zel bir sistemle boy boy ayr\u0131ld\u0131ktan sonra teker teker a\u015f\u0131lanarak bal\u0131k \u00e7iftli\u011fine geri d\u00f6n\u00fcyor.,Bal\u0131k \u00fcretimi konusunda d\u00fcnyan\u0131n say\u0131l\u0131 firmalar\u0131 aras\u0131nda yer alan K\u0131l\u0131\u00e7 Bal\u0131k\u2019ta g\u00f6revli Uzman Veteriner Hekim Emre \u015een, AB standartlar\u0131n\u0131n \u00fczerinde ger\u00e7ekle\u015ftirdikleri \u00fcretim ve yap\u0131lan a\u015f\u0131lama i\u015flemi hakk\u0131nda bilgi verdi. ,Bu da bal\u0131k hastanesi! Ne yapt\u0131klar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenince \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131racaks\u0131n\u0131z...,Yakla\u015f\u0131k 20 y\u0131ld\u0131r \u00fcrettikleri bal\u0131klar\u0131 yumurtadan \u00e7\u0131kt\u0131ktan bir s\u00fcre sonra hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131lad\u0131klar\u0131n\u0131 bu a\u015f\u0131lama sayesinde bal\u0131klar\u0131n hi\u00e7bir kimyasala maruz kalmadan yeti\u015fip sofralara ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Uzman Veteriner Hekim Emre \u015een, \u201cNorve\u00e7\u2019te ne teknolojisi kullan\u0131yorsa T\u00fcrkiye\u2019de de biz ayn\u0131 teknolojiyi kullan\u0131yoruz. T\u00fcrkiye\u2019nin en ve en kaliteli proteini olan bal\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fcretiyoruz. Avrupa\u2019n\u0131n bizden ihra\u00e7 etti\u011fi tek hayvansal \u00fcr\u00fcn bal\u0131k\u201d diyerek her g\u00fcn tesislerinde yakla\u015f\u0131k 600 bin bal\u0131\u011f\u0131n bizzat insan eliyle a\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,Sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir ya\u015fam i\u00e7in haftada en az 2 g\u00fcn bal\u0131k t\u00fcketilmesini de \u00f6neren uzman veteriner Hekim Emre \u015een, \u00f6zellikle \u00e7ocuklar\u0131n daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 yeti\u015fmesi i\u00e7in bunun elzem oldu\u011funu s\u00f6yledi. (\u0130HA)