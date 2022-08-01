Bu da oldu! Koyun, köpek derken... İlk evcil ördek dükkanı açıldı

'\u0130lgin\u00e7' olmak \u00fczere yola \u00e7\u0131kan ve \u00fclke vatanda\u015flar\u0131 kadar turistleri de \u00e7ekmek isteyen kafeler aras\u0131nda \u00f6rdek, koyun ve y\u0131lan gibi temalar\u0131 se\u00e7enler de mevcut.,.,\u00c7in\u2019in Guangzhou kentinde m\u00fc\u015fterilerin \u00f6rdeklerle bir saat boyunca oynayabilece\u011fi ilk evcil \u00f6rdek d\u00fckkan\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131.,G\u00fcney Kore, \u00c7in, Tayland ve Japonya gibi \u00fclkelerde bu kafeleri s\u0131k\u00e7a g\u00f6rmek m\u00fcmk\u00fcn olurken, hayvanlar \u00fczerine kurulan kafeler aras\u0131nda en yayg\u0131n olan kedi, k\u00f6pek temalar oluyor.,\u0130lgin\u00e7 haberlerle g\u00fcndem olan \u00c7in'den gelen yeni g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler, g\u00f6renleri hem \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131 hem de g\u00fcl\u00fcmsetti. ,\u0130\u015fte \u00c7in'de bulunan \u00f6rdek kafeden dikkat \u00e7eken kareler...,Konsepte uygun yiyecek ve i\u00e7ecekler ile karn\u0131n\u0131 doyuranlar, ayn\u0131 zamanda hayvanlar ile vakit ge\u00e7irme imkan\u0131 buluyor...,\u00d6zellikle Asya \u00fclkelerinde bulunan ilgin\u00e7 temal\u0131 kafeler, t\u00fcm d\u00fcnya taraf\u0131ndan dikkat \u00e7ekiyor. Belirli bir tema \u00fczerine kurulu kafelerde yemeklerden dekorasyona kadar her \u015fey \u00f6zenle belirleniyor ve konsept d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131k\u0131lm\u0131yor.,Ziyaret\u00e7ilerine \u00f6rdeklerle foto\u011fraf \u00e7ekilme ve e\u011flenceli vakit ge\u00e7irme imkan\u0131 sunan ma\u011faza b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6r\u00fcyor.