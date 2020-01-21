Bu da Van köpeği! Gören dönüp bir daha bakıyor, milyonda bir görülüyor

Van Y\u00fcz\u00fcnc\u00fc Y\u0131l \u00dcniversite (Van YY\u00dc) yerle\u015fkesinde ya\u015fayan bir g\u00f6z\u00fc kahve, bir g\u00f6z\u00fc turkuaz mavisi olan k\u00f6pekle yavrusu dikkat \u00e7ekiyor. ,Cana yak\u0131nl\u0131\u011f\u0131, beyaz ipeksi k\u00fcrk\u00fc, aslan y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc, tilki kuyru\u011funa benzeyen uzun ve kabar\u0131k kuyru\u011fu, de\u011fi\u015fik g\u00f6z renkleri ve suya d\u00fc\u015fk\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcyle kentin en \u00f6nemli de\u011ferlerinden olan Van kedileri gibi bir de k\u00f6pek t\u00fcr\u00fcne rastland\u0131.,K\u00f6peklerin Van kedisi gibi g\u00f6zlerinin bir birinden farkl\u0131 olma durumunun ender g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade eden Prof. Dr. Kaya, \u201cFarkl\u0131 g\u00f6z rengi d\u00fcnyadaki b\u00fct\u00fcn hayvanlarda ve insanlarda \u00e7ok ender olmas\u0131na ra\u011fmen g\u00f6r\u00fclebilen bir \u00f6zelliktir. Bu durum Van kedilerinden \u00e7ok daha fazlad\u0131r. K\u00f6peklerde de ayn\u0131 \u015fekilde milyonda bir de olsa farkl\u0131 g\u00f6z rengi \u00e7\u0131kabiliyor. , Van YY\u00dc yerle\u015fkesinde uzun bir s\u00fcredir sahipsiz olarak ya\u015fayan de\u011fi\u015fik g\u00f6z rengine sahip k\u00f6pek ile yavrusu g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor.,Farkl\u0131 g\u00f6z rengine sahip anne bir k\u00f6pe\u011fin yavrusunun da ayn\u0131 g\u00f6z renklerine sahip olma ihtimalinin y\u00fcksek oldu\u011funu dile getiren Kaya, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\r\n\u201cE\u011fer annesinde \u2018white\u2019 gen lokasyonu varsa bunun yavrularda g\u00f6r\u00fclme oran\u0131 da artar. Hayvandaki White genin bulunu\u015fu post renginden de ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. Dolay\u0131s\u0131yla bu \u00f6zelli\u011fin yavrular\u0131na da ta\u015f\u0131nmas\u0131nda herhangi bir s\u00fcrpriz s\u00f6z konusu de\u011fildir. Annede bu gen varsa yavrular\u0131nda da \u00e7\u0131kmas\u0131 s\u00f6z konusudur.\u201d,\u00d6te yandan, farkl\u0131 g\u00f6z renklerine sahip k\u00f6pek ile yavrusunu Van YY\u00dc Ziraat Fak\u00fcltesinin sahiplendi\u011fi belirtildi. (\u0130HA),\u0130HA muhabirine konu\u015fan Van Kedisi Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama Merkezi M\u00fcd\u00fcr\u00fc Prof. Dr. Abdullah Kaya, k\u00f6peklerde farkl\u0131 g\u00f6z rengi olas\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n milyonda bir g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi., Farkl\u0131 g\u00f6z rengi durumunun \u2018white\u2019 olarak adland\u0131r\u0131lan genin bir fonksiyonundan kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Prof. Dr. Kaya, bu durumun hayvanlarda iris ve post rengini etkiledi\u011fine dikkat \u00e7ekti.,G\u00f6ren d\u00f6n\u00fcp bir daha bak\u0131yor, milyonda bir g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor..., Bunun temel nedeni \u2018white\u2019 olarak adland\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir genin bir\u00e7ok fonksiyonuyla ilgili bir durumdur. White gen; g\u00f6z\u00fcn iris rengini, post rengini ve sa\u011f\u0131rl\u0131kla ilgili fonksiyonlar\u0131 olan bir gendir. Melanositlerden melanin sal\u0131n\u0131m\u0131n bir gen pozisyonunu olu\u015fturuyor. Bu nedenle bunun iristeki kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 etkilenmeyen g\u00f6z\u00fcn kendi orijinal renginde, etkilenen g\u00f6z\u00fcn ise mavi sa\u011flayan bir pozisyondur\u201d dedi.