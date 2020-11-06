Bu fotoğrafı çekmek yetenek ve ekipman işi

Amerikal\u0131 foto\u011fraf\u00e7\u0131 Andrew McCarthy, Uluslararas\u0131 Uzay \u0130stasyonu\u2019nun (UU\u0130), G\u00fcne\u015f ve Ay\u2019\u0131n \u00f6n\u00fcnden ge\u00e7ti\u011fi s\u0131rada t\u00fcm detaylar\u0131yla \u00e7arp\u0131c\u0131 foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7ekti.,D\u00fcnya\u2019dan 250 mil uzaktaki uzay istasyonu, 27 bin kilometre h\u0131zla her 90 dakikada bir y\u00f6r\u00fcngede bir tur at\u0131yor. Foto\u011fraflar, farkl\u0131 g\u00fcnlerde saniyeden az bir zamanda \u00e7ekildi.\r\n\r\nMcCarthy, bunlar\u0131n, hayat\u0131ndaki en zorlu \u00e7ekimlerden biri oldu\u011funu s\u00f6yledi.,Foto\u011fraflar\u0131 Instagram sayfas\u0131ndan payla\u015fan McCarthy, \u201cSaniyeden az bir zamanda G\u00fcne\u015f ve Uluslararas\u0131 Uzay \u0130stasyonu bah\u00e7emde bir hizada g\u00f6r\u00fcn\u00fcr. Bu foto\u011fraflar, planlama, zamanlama ve ekipman\u0131n bir sonucudur\u201d dedi.,Maharetli foto\u011fraf\u00e7\u0131, foto\u011fraflar i\u00e7in kameral\u0131 iki teleskop kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131, birinin istasyondaki detaylar i\u00e7in beyaz \u0131\u015f\u0131k filtreli, di\u011ferinin de y\u00fczeydeki detaylar i\u00e7in solar teleskop oldu\u011funu ifade etti.