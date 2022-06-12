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Türkiye Gazetesi

Bu fotoğraflardan geriye yıkılan hayaller ve milyon dolarlık mağduriyet kaldı

Bu fotoğraflardan geriye yıkılan hayaller ve milyon dolarlık mağduriyet kaldı

Türkiye’de 2021 yılında açılan, Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere 5 ilde şubeler açan Cancri Jewellery, iddiaya göre yaklaşık 1,5 ay önce ödemeleri durdurdu. Şirketin ponzi sistemine kaydolan yaklaşık 110 bin kişinin paraları ise buhar oldu. Vurgunun boyutunun milyon dolarlar olduğu iddia edildi. Şirketin şubeleri kapılarına kilit vururken, yatırım yapan ve mağdur olan vatandaşlar ise yetkililere ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

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