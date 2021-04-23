Bu gıdaları tüketenler açlık ve susuzluk hissetmiyor

Ramazan ay\u0131n\u0131 a\u00e7l\u0131k ve susuzluk ya\u015famadan ge\u00e7irmek isteyenler bu g\u0131dalara b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6steriyor!,V\u00dcCUDUN G\u00dcNL\u00dcK SU TUTMA KAPAS\u0130TES\u0130N\u0130 DENGEL\u0130YOR\r\n\r\nMeyan k\u00f6k\u00fc \u015ferbeti ve \u00e7ay\u0131 t\u00fcketildi\u011finde v\u00fccudun g\u00fcnl\u00fck su tutma kapasitesini dengeleme \u00f6zelli\u011fi bulunuyor. Bu bak\u0131mdan meyan k\u00f6k\u00fc Ramazan ay\u0131nda susuzluk \u00e7ekmek istemeyenler taraf\u0131ndan b\u00fcy\u00fck ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcyor. Aktarlarda Chia tohumu kilosu 35 liradan meyan k\u00f6k\u00fc ise 50 liradan sat\u0131l\u0131yor.,Bu y\u0131l Ramazan ay\u0131n\u0131n Nisan ay\u0131na denk gelmesiyle birlikte vatanda\u015flar 15 saat oru\u00e7 tutuyor. \u00d6zellikle beden i\u015finde \u00e7al\u0131\u015f\u0131p oru\u00e7 tutarken daha rahat etmek isteyen vatanda\u015flar chia tohumu ve meyan k\u00f6k\u00fcn\u00fc bolca t\u00fcketiyor. ,Meyan k\u00f6k\u00fc ve Chia tohumunun Ramazan ay\u0131nda b\u00fcy\u00fck ra\u011fbet g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade eden T\u00fcrkiye Baharat\u00e7\u0131lar ve Aktarlar Federasyonu Genel Ba\u015fkan\u0131 Halit \u00d6zdemir, "Vatanda\u015flar ramazan ay\u0131nda susuzluk \u00e7ekmemek i\u00e7in meyan k\u00f6k\u00fcn\u00fc tercih ediyor. Meyan k\u00f6k\u00fc \u015ferbet ve \u00e7ay olarak t\u00fcketilebiliyor. Meyan k\u00f6k\u00fc t\u00fcketildi\u011finde v\u00fccudun g\u00fcnl\u00fck su tutma kapasitesini dengeleme \u00f6zelli\u011fi bulunuyor., Ramazan ay\u0131nda a\u00e7l\u0131k hissetmek istemeyenler ise chia tohumuna b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6steriyor. Bu \u00fcr\u00fcn\u00fc vatanda\u015flar\u0131n yo\u011furtla kar\u0131\u015ft\u0131rarak yemesini tavsiye ediyoruz. \u0130\u00e7erisinde y\u00fcksek miktarda protein oldu\u011fundan halsizde b\u0131rakm\u0131yor ve ayr\u0131ca a\u00e7l\u0131k hissini ortadan kald\u0131r\u0131yor. ,Bir kasedeki yo\u011furdun i\u00e7ine bir yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 koyup 5 dakika bekletip t\u00fcketin ertesi g\u00fcn tokluk hissi olu\u015fturacak ve t\u00fcketenler ac\u0131kmayacak. Susuzluk i\u00e7in ise meyan k\u00f6k\u00fc ilgi g\u00f6r\u00fcyor. \u0130ftarla sahur aras\u0131nda \u015ferbet ve \u00e7ay olarak t\u00fcketilen bu \u00e7ay ertesin g\u00fcn susuzluk hissini ortadan kald\u0131r\u0131yor" dedi.,KAYNAK: \u0130HA, Tam bir lif deposu olan chia tohumu, b\u00fcnyeyi uzun s\u00fcre tok tutma \u00f6zelli\u011fine sahip. B\u00f6ylece ac\u0131kt\u0131rmay\u0131 geciktiren ve kilo alman\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7en chia tohumu fazla kilolar\u0131ndan kurtulmak isteyen \u00e7o\u011fu ki\u015finin de g\u00f6zdesi olmu\u015f durumda. Tok tutma \u00f6zelli\u011fi bulunan bu tohumu vatanda\u015flar Ramazan ay\u0131nda s\u0131kl\u0131kla kullan\u0131yor.