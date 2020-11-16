Bu göller, doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor

Sivas\u2019\u0131n Zara il\u00e7esine uzakl\u0131\u011f\u0131 20 kilometre olan Canova k\u00f6y\u00fc do\u011fal g\u00f6lleriyle dikkat \u00e7ekiyor.,Sivas\u2019\u0131n Zara il\u00e7esi Canova k\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda ayn\u0131 b\u00f6lgede bulunan birbirinden g\u00fczel 3 g\u00f6l g\u00f6renleri kendine hayran b\u0131rak\u0131yor.,\u0130rili ufakl\u0131 y\u00fczlerce g\u00f6le sahip Sivas\u2019ta Canova k\u00f6y\u00fcne iki kilometre mesafedeki g\u00f6ller g\u00f6renlerin ilgisini \u00e7ekiyor. Ayn\u0131 b\u00f6lgede birbirine yak\u0131n olan bu g\u00f6ller bir\u00e7ok do\u011faseveri kendine hayran b\u0131rak\u0131yor.,G\u00f6l\u00fcn etraf\u0131ndaki a\u011fa\u00e7lar hazan mevsimiyle beraber adeta renk c\u00fcmb\u00fc\u015f\u00fcne d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.,\u0130\u015fte birbirinden g\u00fczel kareler...,Sonbahar\u0131n gelmesiyle beraber g\u00f6renleri b\u00fcy\u00fcleyen g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ortaya koyan g\u00f6ller, her ge\u00e7en g\u00fcn ilgi \u00e7ekmeyi ba\u015far\u0131yor.,.,En \u00e7ok dikkat \u00e7eken g\u00f6l ise, g\u00f6z\u00fc and\u0131ran ve etraf\u0131nda halka \u015feklinde bulunan a\u011fa\u00e7lar nedeniyle Karag\u00f6l \u00e7ekiyor.