Bu görüntüler Ankara'dan! Lapa lapa kar yağdı

\u00dclke genelinde etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 Ankara'da da sabah saatlerinden itibaren kendini g\u00f6sterdi. ,\u00d6zellikle \u015fehrin y\u00fcksek semtleri \u0130ncek, Dikmen, Oran, Ke\u00e7i\u00f6ren'de kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fclere zor anlar ya\u015fatt\u0131. , Baz\u0131 ara\u00e7lar yolda kal\u0131rken, baz\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fcler de ilerlemekte zorland\u0131. ,Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle kapal\u0131 yol bulunmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,(\u0130HA),Ankara'da sabah saatlerinde ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 \u015fehrin y\u00fcksek semtlerinde etkili oldu.