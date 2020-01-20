Bu görüntüler Eskişehir'den! Avustralya için en ilginç eylem

Eski\u015fehir\u2019in Mihal\u0131\u00e7\u00e7\u0131k il\u00e7esinde kurulan G\u00fcrleyik Do\u011fal ve Tarihi Varl\u0131klar\u0131 Koruma ve Geli\u015ftirme Derne\u011fi y\u00f6netici ve \u00fcyeleri, haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 \u00f6zel k\u0131yafet ve dekorla Avustralya\u2019daki orman yang\u0131nlar\u0131ndan etkilenen hayvanlara dikkat \u00e7ekti.,Avustralya\u2019da 2019\u2019un Eyl\u00fcl ay\u0131nda ba\u015flayan orman yang\u0131nlar\u0131 h\u00e2l\u00e2 devam ediyor. K\u0131ta genelinde meydana gelen yang\u0131nlarda 28 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybederken, al\u0131nan son bilgilere g\u00f6re; i\u00e7erisinde kanguru ve koalalar\u0131n yo\u011funlukta oldu\u011fu yakla\u015f\u0131k yar\u0131m milyar hayvan da telef oldu. K\u00fcresel \u0131s\u0131nma ve a\u015f\u0131r\u0131 s\u0131cakl\u0131klar\u0131n sebep g\u00f6sterildi\u011fi yang\u0131nlarda \u00e7ok say\u0131da hayvan ise yaral\u0131 olarak kurtar\u0131ld\u0131. Yang\u0131nlar\u0131 s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 h\u00e2l\u00e2 devam ederken, d\u00fcnya genelinde ise \u00e7e\u015fitli yard\u0131m kampanyalar\u0131 ve protestolar d\u00fczenlendi.,Bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler Eski\u015fehir'den! Avustralya i\u00e7in en ilgin\u00e7 eylem... B\u00f6yle dikkat \u00e7ektiler!,Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar, Odunpazar\u0131 Belediyesi Hicri Sezen Park\u0131'nda d\u00fczenledikleri protesto g\u00f6sterisinde, koala, ay\u0131, panda, fil gibi \u00e7e\u015fitli hayvan oyuncuklar\u0131n\u0131 dekor olarak kulland\u0131. Dernek Y\u00f6neticisi Halit G\u00fcrsoy ise \u00fczerinde y\u0131rt\u0131k k\u0131yafetlerle ve y\u00fcz\u00fcn\u00fc boyayarak eylemi daha ilgin\u00e7 bir hale getirdi. Ayr\u0131ca G\u00fcrsoy, orman yang\u0131n\u0131 foto\u011fraflar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu pankart\u0131n \u00f6n\u00fcnde bir bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\nYang\u0131ndan etkilenen bir insan\u0131 canland\u0131ran Dernek Ba\u015fkan\u0131 Halit G\u00fcrsoy, bas\u0131n mensuplar\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cDernek y\u00f6neticisi olarak uzak k\u0131ta Avustralya\u2019daki yang\u0131nlar\u0131n devam etmesi can\u0131m\u0131z\u0131 ac\u0131tmaktad\u0131r. Yang\u0131n\u0131n s\u00f6nd\u00fcr\u00fclmesi i\u00e7in tedbirlerin al\u0131nmas\u0131nda aciz kal\u0131nmas\u0131 sonucu az\u0131msanmayacak b\u00fcy\u00fckl\u00fckte ormanlar\u0131n ve buralarda bar\u0131nan \u00e7e\u015fitli hayvanlar\u0131n yanarak yok olmalar\u0131 bizi \u00fczmektedir. Bunun ad\u0131 vah\u015fet de\u011fil de nedir? S\u00fcper devletler uzaya \u00e7\u0131kmakta, k\u00fc\u00e7\u00fck devletler sava\u015f \u00e7\u0131\u011f\u0131rtkanl\u0131\u011f\u0131 yapmakta, d\u00fcnya ekonomik ve teknolojik geli\u015fmeleriyle ilerlemekte. Ancak haftalard\u0131r, aylard\u0131r artarak devam eden orman yang\u0131nlar\u0131na insanlar\u0131n bu kadar aciz ve \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131z kalmamalar\u0131 gerekir\u201d ifadelerine yer verdi.,T\u00fcrkiye'de zaman zaman g\u00f6r\u00fclen yang\u0131nlara da dikkati \u00e7eken Ba\u015fkan Halit G\u00fcrsoy, a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 \u015fu s\u00f6zlerle noktalad\u0131:\r\n\u201c\u00dclkemizdeki orman yang\u0131nlar\u0131na da kar\u015f\u0131 duyarl\u0131 olmal\u0131y\u0131z, orman varl\u0131\u011f\u0131 do\u011fadaki eko-sistemi korunmas\u0131nda b\u00fcy\u00fck pay sahibidirler. Bu nedenle gelin ele ele birlikte toplumun t\u00fcm katmanlar\u0131yla \u00e7evreye, do\u011faya, ormanlara ve t\u00fcm hayvan ve bitkilere kucak a\u00e7al\u0131m.\u201d (\u0130HA),S\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n yetersiz kald\u0131\u011f\u0131 yang\u0131nlara bir tepki de Eski\u015fehir\u2019den geldi. Eski\u015fehir\u2019in Mihal\u0131\u00e7\u00e7\u0131k il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00fcrleyik mahallesinde kurulan G\u00fcrleyik Do\u011fal ve Tarihi Varl\u0131klar\u0131 Koruma ve Geli\u015ftirme Derne\u011fi y\u00f6netici ve \u00fcyeleri, haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 dikkat \u00e7ekici etkinlik ile yang\u0131nlar\u0131n s\u00f6nd\u00fcr\u00fclememesini protesto etti.