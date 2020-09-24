Bu gurur Samsun'un! Türkiye'nin en büyük bayrağı göndere çekildi

T\u00fcrkiye\u2019nin en b\u00fcy\u00fck bayra\u011f\u0131, Samsun'un Kavak il\u00e7esinde bulunan bir akaryak\u0131t istasyonunun i\u00e7erisinde 116 metrelik direkte dalgalan\u0131yor. ,Bulundu\u011fu konumdan dolay\u0131 r\u00fczgardan etkilenen bayra\u011f\u0131n belli aral\u0131klarla bak\u0131m\u0131n\u0131n yap\u0131lmas\u0131 gerekiyor. ,450 kilogram a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaki bayrak ilk olarak direkten indiriliyor. ,Akabinde getirilen \u00f6zel terzisi bayra\u011f\u0131n y\u0131rt\u0131lan k\u0131s\u0131mlar\u0131n\u0131 burada dikiyor. Sabah saatlerinde ba\u015flayan dikim i\u015flemi ak\u015fam saatlerine kadar s\u00fcr\u00fcyor. ,Temizlik ve di\u011fer bak\u0131mlar\u0131n\u0131n yap\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 20 ki\u015filik bir ekiple bayrak tekrar g\u00f6ndere \u00e7ekiliyor. Yoldan ge\u00e7enler ise devasa bayraktan g\u00f6z\u00fcn\u00fc alam\u0131yor.,Almanya\u2019da ya\u015fayan gurbet\u00e7i Zuhal ve Orhan Aky\u00fcz \u00e7ifti T\u00fcrkiye turnesine \u00e7\u0131kt\u0131. Samsun\u2019a, T\u00fcrkiye\u2019nin en b\u00fcy\u00fck bayra\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in gelen \u00e7ift, b\u00fcy\u00fck bir s\u00fcrprizle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Bayra\u011f\u0131n g\u00f6ndere \u00e7ekilme an\u0131na denk gelen \u00e7ifte, akaryak\u0131t i\u015fletme sahibi Yusuf Kesler jest yapt\u0131. Bayra\u011f\u0131 g\u00f6ndere gurbet\u00e7i \u00e7iftle birlikte \u00e7ekti. \u00c7ift ise g\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 tutamad\u0131.,Bayra\u011f\u0131n her hafta bak\u0131m\u0131n\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen akaryak\u0131t firmas\u0131n\u0131n y\u00f6neticisi Yusuf Kesler, "10 y\u0131l \u00f6nce bayra\u011f\u0131m\u0131z\u0131 g\u00f6ndere \u00e7ekmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131k. 2 ayl\u0131k bir s\u00fcre\u00e7 i\u00e7erisinde bayra\u011f\u0131 g\u00f6ndere \u00e7ektik. 2 ayda bir bayra\u011f\u0131m\u0131z yenileniyor. R\u00fczgar\u0131n \u00e7ok oldu\u011fu zamanlarda bayra\u011f\u0131n deforme olmas\u0131 halinde tadilat\u0131n\u0131n yap\u0131lmas\u0131 boynumuzun borcudur. Bayra\u011f\u0131m\u0131z\u0131n 7-8 g\u00fcn arayla bak\u0131m\u0131 yap\u0131l\u0131yor. Bizler T\u00fcrk bayra\u011f\u0131n\u0131 bir gelinlik gibi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz i\u00e7in tekrar tamir ederek ait oldu\u011fu yere \u00e7ekmek i\u00e7in m\u00fccadele veriyoruz. \u0130n\u015fallah bir g\u00fcn Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan ve \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131m\u0131z S\u00fcleyman Soylu ile bayra\u011f\u0131 g\u00f6ndere \u00e7ekeriz" dedi.,Bayra\u011f\u0131n \u00f6zel terzisi \u00d6mer Yetik ise, "G\u00fcn\u00fcn belli saatlerinde gelerek bayra\u011f\u0131m\u0131z\u0131 tamir ediyoruz. Buradaki arkada\u015flar da yard\u0131m ediyor. 3-4 saat s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc zamanlar da oluyor" diye konu\u015ftu.,Bayra\u011f\u0131 g\u00f6ndere \u00e7ekilirken duygulan Zuhal ve Orhan \u00e7ifti ise bu ana \u015fahitlik ettikleri i\u00e7in \u00e7ok mutlu olduklar\u0131n\u0131 dile getirdi.