Bu haber WhatsApp kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni koronavirüs kısıtlaması

Facebook\u2019un b\u00fcnyesinde bulunan mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 sonras\u0131 platforma yeni bir k\u0131s\u0131tlama getirmeye haz\u0131rlan\u0131yor.,\u0130lk olarak \u00c7in\u2019in Wuhan kentinde g\u00f6r\u00fclen, bug\u00fcn ise neredeyse her \u00fclkeye s\u0131\u00e7rayan koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 (COVID-19) \u015firketlerin operasyonlar\u0131n\u0131 da etkiliyor. Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 sonras\u0131 ilk k\u0131s\u0131tlamas\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan WhatsApp salg\u0131n sonras\u0131 d\u00f6nemde ald\u0131\u011f\u0131 ikinci k\u0131s\u0131tlama karar\u0131n\u0131 kullan\u0131ma sunmaya haz\u0131rlan\u0131yor. ,The Guardian'da yer alan habere g\u00f6re, sahte haberler ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda DS\u00d6 ve di\u011fer sa\u011fl\u0131k kurumlar\u0131 ile \u00e7al\u0131\u015fan \u015firket sosyal medyada yay\u0131nlan sahte bilgilerin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ebilmek ad\u0131na forward edilen (iletilen) mesajlar\u0131n say\u0131s\u0131na s\u0131n\u0131rlama getirmeye haz\u0131rlan\u0131yor.,Sistem taraf\u0131ndan s\u0131k\u00e7a payla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 saptanan bir mesaj kullan\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan en fazla bir ki\u015fi veya gruba g\u00f6nderilebilecek.\r\n\r\nWhatsApp daha \u00f6nce ald\u0131\u011f\u0131 karar ile bu say\u0131y\u0131 5 olarak belirlemi\u015fti.,Facebook\u2019un b\u00fcnyesinde bulunan WhatsApp ge\u00e7ti\u011fimiz hafta sunucularda olu\u015fan yo\u011funlu\u011fu azaltmak i\u00e7in 15 saniyelik video s\u0131n\u0131r\u0131 getirmi\u015fti.,\u015eu an i\u00e7in sadece Hindistan\u2019da y\u00fcr\u00fcrl\u00fckte olan bu k\u0131s\u0131tlaman\u0131n artan internet trafi\u011finin sunuculara olan bask\u0131s\u0131n\u0131n artmas\u0131 durumunda WhatsApp'\u0131n hizmet verdi\u011fi 180'den fazla \u00fclkede de kendisini g\u00f6sterebilece\u011fi belirtiliyor.,Facebook ve b\u00fcnyesinde bulunan Instagram ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda platformdaki videolar\u0131n yay\u0131n kalitesini d\u00fc\u015f\u00fcrme karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131. \u015eirketten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada bu durumun Avrupa\u2019daki kullan\u0131c\u0131lar\u0131 kapsad\u0131\u011f\u0131 ve ge\u00e7ici bir karar oldu\u011fu bilgisinin alt\u0131 \u00e7izilmi\u015fti. (NTV)